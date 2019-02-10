مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن الهيئة العامة للصناعة قاربت على الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخاصة بإنشاء 4 مدن صناعية ذكية للبدء في تنفيذها بالمرحلة المقبلة وذلك خلال تطبيق معايير واضحة تتسم بالعدالة والشفافية ووفق ما سيقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وهذه الخطة تستند في واقعها على تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والعمل على أن يكون القطاع الصناعي محورا وركيزة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، كما أن الصناعة والتنمية تفتح ملف المدن الصناعية بالكويت من ضمنها تشييد مدينة النعايم الصناعية بكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليارات دولار بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تتضمن المدن، الشدادية الصناعية ومدينة التعليم ومجمع الحديد والصلب والمدينة الاقتصادية الصناعية، ما سيرفع من قيمة الصادرات الكويتية الصناعية لنحو 4.6 مليارات دينار وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل وظيفية بالقطاع الصناعي من أجل إحداث قفزة صناعية.

وتتجه حكومة الكويت إلى إنشاء، حيث تضع الهيئة العامة للصناعة استراتيجية لإنشائها بالمرحلة المقبلة أن هناك فوائد كثيرة ستعود على الاقتصاد من إنشاء مثل هذه المدن الصناعية، منها تدريب وتأهيل وتشغيل الأيدي العاملة الكويتية في نوعيات معينة من الصناعات القومية، زيادة عدد المصانع العاملة في قطاعات مختلفة، ارتفاع معدلات النشاط الصناعي، تنوع وتوفر فرص الإنتاج وزيادة تنوع الصادرات.

وتستهدف الكويت وضع القطاع الصناعي في أولويات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعزز من خلق فرص استثمارية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص بمختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق كبيرة أمام توظيف الشباب بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية أمام الراغبين بالعمل في القطاع الخاص.

