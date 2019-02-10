مال وأعمال

طرحت وزارة المالية مناقصة حملت الرقم 16 لسنة 2018/2019 لتنفيذ تقييم الوضع الأمني واكتشاف الثغرات الأمنية بالوزارة، وقالت الوزارة أن المناقصة مفتوحة من اليوم الموافق 10 فبراير وحتى 28 فبراير على ان تسلم العطاءات الى قسم المناقصات بالوزارة، وأوضحت مصادر أن المالية تستهدف في الفترة المقبلة تعزيز أمن بياناتها ومعلومتها ضد أي تطورات قد ينتج عنها ضياعها او اختراقها أو حتى العبث بها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تطورات تقنية حول العالم تدفع نحو تطوير الأنظمة المعلوماتية خاصة تلك التي تتعلق بعمليات الإيرادات والصرف ومراقبة الإنفاق. وكانت وزارة المالية قد قامت العام الماضي بطرح مشروع يعنى بحفظ البيانات الخاصة بالوزارة، ومن بينها البيانات المالية وغيرها في موقع آمن خارج الكويت، وذلك كاجراء احترازي لحفظ البيانات والمعلومات في حال التعرّض للكوارث او غيرها.

يأتي ذلك هذا فيما طرحت المالية ممارسة اخرى حملت الرقم 24/2018/2019 لشراء وتركيب ملحقات اجهزة الربط الرئيسية للشبكة والخاصة بتحديث نظم المعلومات والبيانات بالوزارة.

