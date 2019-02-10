مال وأعمال

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 118 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 95.2 مليون دينار كويتي) في العام 2018، مقارنة مع 93.5 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 75.3مليون ديناركويتي) في العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 26%.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 9% لتبلغ 6.3 مليارات دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 5.8 مليارات دينار بحريني في العام 2017. كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 14% لتبلغ 683.3 مليون دينار بحريني ، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7% لتبلغ 3.2 مليارات دينار بحريني. وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «إن النمو القوي الذي يحققه البنك في البحرين عاماً تلو الآخر يبرهن على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمية لمجموعة بنك الكويت الوطني».

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني البحرين تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن بنك الكويت الوطني- البحرين يكرس موقعه في السوق البحريني والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأكد الصقر على أن مساعي مجموعة بنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنوع لا تقتصر فقط على المنتجات والخدمات، بل شملت أيضاً توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل».

من جانبه قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «إن البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء».

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين.

