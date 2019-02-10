مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) عن حصولها على جائزة أفضل شريك للاستثمار المستدام في منطقة الخليج العربي للعام 2018، والمقدمة من بيزنس فيجن لندن والتي تعتمد على تحويل الأفكار والرؤى المفيدة إلى أفكار مالية قابلة للتطبيق. وبهذه المناسبة، قال طارق البحر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة أن جائزة أفضل شريك للاستثمار المستدام من الجوائز التي ترتكز على معايير ثابتة في تقييم الشركات في مجالات الاستثمار المستدام والمحافظة على البيئة في الخليج العربي، وأيضاً التي تحرص على أن يكون جميع الفائزين لديهم رؤية بالمحافظة على معايير السلامة البيئية ونجاح الشركة في المحافظة على مكانتها التي وصلت إليها.

ويضيف البحر: الشركة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وللاقتصاد بشكل عام، وأيضا لموظفيها ولديها سياسة مسؤولية اجتماعية من أجل ضمان الإسهام في السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ومبينا أن مفتاح هذا الجانب يتمثل في توظيف الأشخاص الذين يطمحون إلى الإسهام إيجابيا في خدمة المجتمع.

وذكر البحر أن أحد أهداف «كفيك» يتمثل في المحافظة على البيئة والمشاركة في البرامج التطوعية حيث تقوم الشركة بتشجيع موظفيها على الإسهام في مبادرات التنمية وفي تنفيذها، وفقا للمفاهيم التي باتت تكتسب شعبية متزايدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

