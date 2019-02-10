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حسن فاز في «الثريا»


أعلن بنك برقان عن فوز احمد حسين حسن علي بسيارة «نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خلال سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري، وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز بالسيارة.
مع السحب الشهري، يحصل العميل على فرصة لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر و مقابل كل 10 دينار متوفرة في الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة. وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميّزات، ومنها الحصول على قرض أو بطاقة إئتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة الى ذلك، الاستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.


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