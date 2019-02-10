مال وأعمال

واشنطن (كونا): أعلن البيت الأبيض أن وفدا تجاريا اميركيا سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات الرامية لتسوية النزاع التجاري بين البلدين. وقال البيت الأبيض في بيان إن الممثل التجاري الأميركي روبرت لاتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين سيتوجهان إلى بكين للقاء المسؤولين الصينين في 14 فبراير الحالي في زيارة تستمر يومين مشيرا إلى أن تلك اللقاءات ستسبقها مفاوضات أخرى تجرى في 11 فبراير. يأتي هذا الإعلان بعد زيارة اجراها مسؤولون صينيون كبار إلى واشنطن الشهر الماضي للتفاوض من أجل التوصل إلى صفقة تنهي النزاع التجاري بين البلدين.

