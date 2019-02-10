مال وأعمال

كشف بنك الخليج عن الفائزة في السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت، وقد حالف الحظ فوزية منصور أمير علي الفوز بجائزة نقدية بلغت قيمتها 250,000 دينار. تم اجراء السحب يوم الخميس الماضي ، خلال فعالية خاصة أقيمت في مجمع المروج، بحضور واشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

تخللت الفعالية التي انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً، مجموعة من الفقرات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب مسابقة بنك الخليج الشهيرة «صيد الكاش» والتي تستقطب اهتمام الجماهير. شهدت الفعالية أيضا عرضاً غنائياً خاصاً من قبل فرقة كويتية مميزة Sons of Yousef. وقد تم اجراء السحب على الهواء مباشرةً عبر إذاعة راديو نبض الكويت 88.8 إف إم.

صرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، قائلاً: «بالنيابة عن أسرة بنك الخليج يسرني تهنئة السيدة فوزية الفائزة في السحب السنوي لحساب الراتب لهذا العام. كما ويفخر بنك الخليج بالإعلان عن عرض حساب الراتب للكويتيين لعام 2019، والذي يعكس التزام البنك المتواصل تجاه عملائه. لقد كانت فعالية ناجحة ومميزة، شكراً لكل من شاركنا الاحتفالية. يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد لغاية 10,000 دينار، شرط ألاَ يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبإمكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى25,000دينار.

كما يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 إلى جميع العملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بجوائز نقدية قيَمة تصل إلى 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت تصل إلى 100 ضعف الراتب.

