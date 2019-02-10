مال وأعمال

صرح نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي «KIB» محمد سعيد السقا من خلال مؤتمر المحللين لعام 2018 للشركات المدرجــــة ضمن مجموعة مستوى الســـــوق الأول فــي شركة بورصة الكويت الذي عقد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء االماضي ، عن تحقيق صافي أرباح بلغت 21 مليون دينار تقريباً وذلك عن العام 2018. وبنسبة نمو 18 في المئة مقارنة بالعام 2017.

وأضاف بأن ايرادات التمويل سجلت نمواً بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 89.5 مليون دينار مقارنة مع 74.6 مليون دينار بالعام 2017. وكذلك ارتفاع أصول KIB بمبلغ 253 مليون دينار لتصل إلى 2.2 مليار دينار وبنسبة نمو 13 في المئة مقارنة بالعام 2017.

فيما يتعلق بالاستراتيجية أفاد السقا بأن الأداء المميز لـ «KIB» ومتانة مركزه المالي يعكس النمو القوي الذي حققه في مختلف مجالات الأعمال بفضل استراتيجيته الجديدة، والتي يمضي البنك قدماً في تطبيقها، والهادفة إلى تعزيز الطريقة التي يتعامل بها البنك مع العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية ذات مستوى أعلى تضم أكثر بكثير من مجرد خدمات مصرفية تقليدية. حيث يسعى KIB دائما لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه.

وأشار بتحسن جودة الأصول ل KIB بشكل ملحوظ في عام 2018 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الجهود المستمرة في مراقبة المحفظة الائتمانية الحالية والجديدة. حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة أقل من 1 في المئة والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات بين أقرانها. بالمقابل بلغت نسبة تغطية التمويلات المتعثرة 343 في المئة في العام 2018 وهي واحدة من أعلى النسب في المنطقة.

وأفاد بأن KIB ينوي القيام بزيادة توزيعاته على المساهمين كما أوصى بها مجلس إدارة البنك، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11 في المئة بما يعادل 11 فلس للسهم الواحد، وأسهم منحة بنسبة 4 في المئة أي بواقع 4 أسهم لكل 100 سهم، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.

من جهته قال مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط في البنك، أجاي توماس، إن النتائج المالية المميزة لـِ KIB عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تعتبر دليلاً على النجاح في تنفيذ وتقدم الاستراتيجية المعتمدة والتطلع إلى العام 2019. وقد قام أيضا بتقديم عرضاً تفصيلاً يوضح به نتائج البنك، حيث أفاد بأن KIB حقق نمواً في صافي أرباحه بنسبة 18 في المئة حيث بلغت 21 مليون دينار تقريباً في العام 2018 مقارنة مع 17.7 مليون دينار في العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الملحوظ في الإيرادات التمويلية بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 89.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 74.6 مليون دينار في عام 2017. وإن دعم الأعمال المصرفية الأساسية للبنك قد أسهمت في تحقيق هذا الأداء المميز خلال هذا العام.

وأضاف تُشكل صافي الإيرادات التمويلية ما نسبته 81 في المئة من الإيرادات التشغيلية خلال العام 2018 مقارنة بنسبة 76 في المئة للعام الماضي والذي يعكس التحسينات في الأعمال المصرفية الأساسية حيث إن KIB لم يقم بأنشطة استثمارية متداولة وذلك تماشيا مع نزعته المتحفظة للمخاطر.

وتابع لقد واصل KIB استثماره في علامته التجارية الجديدة والبنية التحتية لتقنية المعلومات في العام 2018 من خلال تحديثات لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية مع الاستمرار في الرقابة على التكاليف الأخرى. سجلت المصروفات التشغيلية زيادة هامشية وذلك لدعم النُمو في الأعمال.

وأشار فيما يتعلق بنمو الأصول/ الالتزامات الأساسية، فقد حقق KIB نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 2.2 مليار دينار في العام 2018 مقارنةً في 1.9 مليار دينار في العام 2017. وقد تحقق ذلك من خلال نمو مدينو التمويل والتي بلغت 1.6 مليار دينار في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 23 في المئة مقارنةً بمبلغ 1.3 مليار دينار في العام 2017. كما ارتفعت المحفظة الاستثمارية لـِ KIB بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 166 مليون دينار ، مقارنة بمبلغ 145.7 مليون دينار في العام 2017 حيث يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة الاستثمارات في صكوك ذات جودة عالية. إن إيرادات الاستثمار منخفضة مقارنة في العام 2017 وذلك يعود الى بيع بعض الاستثمارات غير الأساسية خلال العام 2017.

وأضاف أنه تم الحفاظ على نمو ودائع العملاء وذلك بسبب إطلاق العديد من الحملات والمنتجات مدعوما بمعدلات أرباح مميزة. والذي أدى إلى ارتفاع ودائع العملاء بمبلغ 115 مليون دينار أي بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 1.3 مليار دينار مقارنةً بمبلغ 1.2 مليار دينار في العام 2017.

وفي رده على بعض الاستفسارات من قبل المشاركين بالمؤتمر، حول توقعات النمو لودائع الأفراد، أفاد توماس بأننا نواصل جهودنا لنصبح بنك للحياة تمشيا مع استراتيجيتنا وكجزء من ذلك، فإننا نقدم لعملائنا أفضل تجربة مصرفية. فقد سجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 10 في المئة في العام 2018 مقارنةً بالعام 2017، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى نجاحنا في تحسين قاعدة عملائنا من ودائع الافراد، وذلك من خلال إطلاق عدد من منتجات الودائع المبتكرة والحملات الترويجية المختلفة والتي تدعمها معدلات توزيعات أرباح مميزة. بالإضافة الى زيادة ثقة العملاء وذلك من خلال الهوية الجديدة للعلامة التجارية.

وحول الاستفسار عن التحسن الملحوظ في جودة الأصول، أفاد بأنه يسعدنا الإبلاغ عن التحسن الكبير في جودة الأصول والذي انعكس في نسبة التمويلات المتعثرة المنخفضة ونسبة التغطية الإجمالية المرتفعة، فقد تحسنت جودة الأصول بشكل ملحوظ في العام 2018 نظراً لمراقبتنا ومتابعتنا المستمرة للمحفظة الائتمانية الحالية والجديدة التي أدت إلى واحدة من أقل نسب التمويلات المتعثرة في المنطقة، والتي كانت أقل من 1 في المئة.

من جهته أوضح السقا حول الاستفسار عن متوسط نمو التمويلات المتوقعة للعام 2019، بأن المحفظة التمويلية سجلت نمواً مميزاً بما يتجاوز نسبة 23 في المئة مقارنة بالعام 2017، حيث نمت محفظة التمويل بما يفوق مبلغ 300 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي. ايضاً نحن نشارك بفاعلية في التمويلات المشتركة عالية الجودة محليًا وفي دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، الاتصالات والسياحة. ونتوقع الاستمرار في نفس هذا المسار.

أرقام إيجابية 18% نمواً في صافي الأرباح

20% الارتفاع في الإيرادات التمويلية

13% ارتفاع أصول «KIB»

23% نمواً في حجم محفظة التمويل

توصية بتوزيع 11% نقداً و4% أسهم منحة