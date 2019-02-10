مال وأعمال

أشار تقرير «الشال» إلى أن صافي أرباح بنك KIB (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 21 مليون دينار ، بارتفاع بلغ قدره 3.2 ملايين دينار ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 18.2 في المئة، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار لعام 2017 ، ويأتي دعم هذا الارتفاع في الأرباح الصافية من انخفاض المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار ، مصاحباً انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 727 ألف دينار

وقال التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 2.38 مليون دينار أي نحو 3.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 66.63 مليون دينار ، مقارنة مع 64.25 مليون دينار لعام 2017. حدث ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.61 ملايين دينار أي ما نسبته 9.4 في المئة، وصولا إلى نحو 53.66 مليون دينار مقارنة بنحو 49.05 مليون دينار ، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 2.9 مليون دينار وصولاً إلى 1.6 مليون دينار ، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار في نهاية عام 2017.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 3.1 ملايين دينار أو بنسبة 9.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 35.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 32.8 مليون دينار ، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.9 في المئة مقارنة بنحو 51 في المئة في عام 2017. وانخفض بند المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار أو ما نسبته 33.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.24 مليون دينار مقارنة بنحو 12.35 مليون دينار وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 31.6 في المئة بعد أن كان نحو 27.7 في المئة لعام 2017.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 252.6 مليون دينار ونسبته 13.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.169 مليار دينار مقابل 1.916 مليار دينار في نهاية عام 2017. حيث ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 301.4 مليون دينار أي نحو 23.1 في المئة، وصولاً إلى 1.606 مليار دينار (83.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.5 في المئة مقارنة بنحو 81.6 في المئة. وارتفع أيضاً، بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 22.1 مليون دينار أي بنحو 113.8 في المئة، وصولاً إلى 41.6 مليون دينار (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 19.5 مليون دينار (1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 87.2 مليون دينار أو ما نسبته 21.7 في المئة، وصولاً إلى 315.7 مليون دينار (16.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 402.9 مليون دينار (21 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 239.8 مليون دينار أي ما نسبته 14.5 في المئة، لتصل إلى نحو 1.892 مليار دينار مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 86.2 في المئة في عام 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.8 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.03 في المئة مقارنة مع 0.95 في المئة. وارتفع أيضاً، العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 20.3 في المئة مقارنة بنحو 17.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22.38 فلساً مقابل 18.96 فلساً لعام 2017.

