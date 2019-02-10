مال وأعمال

اشار تقرير شركة «Ofeed» الى ان الدولار شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، يأتي هذا على الرغم من استمرار التوترات في الأسواق المالية بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في المحادثات الدائرة ما بينهم حالياً.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 96.46.

ارتفاع مستويات الدولار جاء في ظل بحث المستثمرين في الأسواق المالية على الملاذ الآمن والذي يلعب دوره الدولار خلال الفترة الأخيرة، ففي ظل التوترات بشأن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب التوقعات الكثيرة بتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي يبحث المستثمرين عن الدولار كملاذ آمن.

عضو البنك الاحتياطي الفدرالي جيمس بولارد صرح أن النمو مستمر في الاقتصاد الأميركي، وأن معدلات التضخم غير مرتفعة في الوقت الحالي بسبب التأثير الضعيف لأداء قطاع العمالة الجيد على معدلات التضخم.

كما أشار بولارد ان معدلات الفائدة الحالية مناسبة للوضع الاقتصادي ولا يحتاج البنك إلى رفعها، ولكن اهتمام البنك بالتضخم مستمر وقد اتخذ البنك العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم المرتفع، كون عدم السيطرة على التضخم تضر بثقة الأسواق في البنك الفيدرالي.

من جهة أخرى صرح عضو البنك الفدرالي روبرت كابلان أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر عليه علامات التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة، وأن العام الماضي كان جيد على الاقتصاد الذي سجل نمو بنسبة 3%.

الدولار الأميركي وجد الدعم من أخبار عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس مع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمناقشة توقعات أداء الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي أعاد الهدوء إلى الأسواق المالية مجدداً بعد التوترات التي شهدتها العلاقة بين ترامب والبنك الفدرالي.

قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سياسته النقدية دون تغير ليوافق توقعات الأسواق، وذلك قبل أن يشير إلى الضعف المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع غير المستقرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب التباطؤ في النمو العالمي.

البنك المركزي البريطاني ثبت أسعار الفائدة عند 0.75% ليوافق توقعات الأسواق وذلك بإجماع أراء أعضاء البنك التسعة، كما أبقى البنك على برنامج شراء السندات والأصول المالية ثابت بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني وقد حصل على تصويت بإجماع الأعضاء. أيضاً خفض البنك توقعات النمو في بريطانيا إلى 1.2% خلال عام 2019 وكانت التوقعات السابقة بنسبة 1.7%، كما خفض توقعات النمو لعام 2020 إلى 1.5% من 1.7% على أن ترتفع توقعات النمو إلى 1.9% في 2021. هذا وقد وصف البنك النمو في بريطانيا بأنه أضعف نمو اقتصادي من 10 سنوات بسبب البريكست وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي. وكرر أنه من الممكن أن يقوم بخفض أسعار الفائدة أو رفعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لمجريات الأمور.

سيعتمد كل هذا على ما إذا كانت المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع أو بدون اتفاق، على وجه الخصوص الترتيبات التجارية الجديدة بين الجانبين وما إذا كان الانتقال إليها مفاجئًا أو سلسًا وكيف تستجيب الأسر والشركات والأسواق المالية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحاول الحصول على المزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي في محاولة لجعل حزبها المحافظ مجتمعا وراء خطتها.

أيضا سلط البنك المركزي البريطاني الضوء على أن عدم اليقين قد يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل أكثر من المعتاد في البيانات البريطانية. كما أكد البنك على المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا وقد استمر الجنيه الإسترليني في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أسبوعين عند 1.2854 قبل أن يعود ليقلص بعض الخسائر قبل نهاية الأسبوع.

ثبت أسعار الفائدة

البنك المركزي الأسترالي ثبت أسعار الفائدة عند المستوى 1.50% دون تغير وذلك للشهر الثلاثين على التوالي، وأوضح أن السياسة التسهيلية تدعم النمو الاقتصاد مع توقعاته بمزيد من التراجع في معدلات البطالة وارتفاع التضخم مع الوقت.

الاقتصاد الأسترالي تلقى إشارة واضحة على ضعف في معدلات النمو خلال فترة الأعياد الأخيرة وذلك مع تراجع معدلات الإنفاق من قبل القطاع العائلي، ولكن البنك مستمر في التأكيد على انتعاش في قطاع التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة.

