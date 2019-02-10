مال وأعمال

في حين أن المملكة المتحدة سوف تصدر بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع والتي تشمل التضخم ومبيعات التجزئة، ستركز الأسواق بشكل كبير على التطورات المتعلقة بالبريكسيت حيث أنها قد تؤثر على تحركات الاسترليني بشكل أكبر. بالنسبة للبيانات الاقتصادية، قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى ارتفاع بنسبة 2.0% في العام المنتهي في يناير من 2.1%، وفقًا لتوقعات المحللين. أما مبيعات التجزئة فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة في شهر يناير بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.9 في المئة في شهر ديسمبر.

كما سيراقب المشاركون في الأسواق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، والذي من المتوقع أن يتم عدم مراجعته ليستقر عند معدل نمو 0.3 في المئة في الربع الرابع بالمقارنة بقراءة الربع الثالث البالغة 0.6 في المئة.