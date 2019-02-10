مال وأعمال

فشل الذهب في استكمال رحلة صعوده في الأسبوع الماضي متأثرا بارتفاع الدولار ووجود مناطق مقاومة بعد تسجيل مستويات قياسية عالية في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير. من المحتمل أن تكون حركة الذهب هذا الأسبوع معتمدة أيضا على تحركات الدولار، حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج المفاوضات التجارية على معنويات المستثمرين في الأسواق. أما فيما يتعلق بالنفط، فقد ظل يتداول في نطاقات قريبة من إغلاق الأسبوع الأسبق حيث أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثرت سلبا في الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية ضد فنزويلا.

أيضا الارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية وضعت بعض الضغط على أسعار الوقود وذلك بعد ارتفاع المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير.

