مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة سوق السالمية العقارية للسنة المالية 2018 التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، على جميع بنود أعمالها التي تضمنت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتعاملات المالية التي قام بها مجلس الإدارة والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية.

وعقب الجمعية العمومية أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوق السالمية العقارية مرزوق خالد المرزوق عن تحقيق الشركة أرباحا بواقع 63 فلسا للسهم عن 2018، مبينا أن القيمة الدفترية للسهم ارتفعت خلال 2018 إلى 422 فلسا مقارنة بـ 365 فلسا للعام 2017.

وقال المرزوق إن الشركة تنفذ حاليا مجمعا سكنيا فاخرا ذا إطلالة بحرية في منطقة صباح السالم، ويتألف المجمع من 36 طابقا بقيمة 23 مليون دينار. وأوضح المرزوق أن أعمال البناء والتشييد في المجمع السكني تسير على قدم وساق حيث تبلغ نسبة الإنجاز حاليا 80 % ويتوقع الانتهاء من أعمال البناء في شهر يوليو 2019.

وذكر المرزوق أن الشركة عملت على تنويع دائرة العمل والأنشطة التي تعمل بها وقامت بالدخول في مشروع جديد في مدينة صباح الأحمد البحرية وبناء مجمع جديد باسم The Grey، وقامت الشركة بالتسويق للمجمع وتأجير محلاته بالكامل وتقوم الشركة حاليا بإدارة المجمع ومتابعة سير الأعمال فيه.

أكبر الأسواق

وأكد المرزوق أن شركة سوق السالمية العقارية أخذت مكانة تليق بها مع الشركات العقارية التي سبقتها بسنوات عديدة وأصبح مشروع سوق السالمية واحدا من الأسواق الفريدة المتميزة كواحد من أكبر الأسواق والمراكز التجارية المغلقة التي تقام على ارض الكويت ما جعله مقصدا يوميا يرتاده المواطنون والمقيمون، وذلك نظرا لتنوع وتعدد الأنشطة المتكاملة والمتوافرة به والتي تلبي مختلف الحاجات الأساسية واليومية، مشيرا الى ان ادارة السوق تحرص على التعاون مع جميع المستأجرين والمستثمرين من أجل تقديم وتوفير افضل الخدمات لرواد السوق ما أكسبه سمعة طيبة.

وتوجه المرزوق خلال الجمعية العمومية بخالص الشكر والتقدير لشركة نوف العقارية للتجارة العامة والمقاولات بوصفها الشريك والمدير لمشروع سوق السالمية، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به من جهد ودعم مادي ومعنوي للشركة وللمشروع ما كان له الأثر الإيجابي في التغلب على جميع العقبات والمعوقات التي واجهت الشركة وواجهها مجلس الإدارة طوال مراحل تنفيذ المشروع وحتى اليوم.

فرص استثمارية

من جانبه، قال المدير العام في شركة سوق السالمية العقارية محمد علي الصبحان إن الشركة تعكف على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة التي تندرج ضمن أغراض الشركة سواء بالمشاركة في المشاريع التنموية التي تطرحها الدولة على القطــاع الخاص بنظام الـ B.O.T أو غيرها من الفرص الاستثمارية بغرض فتح مجالات استثمار جديدة أمام الشركة. وأشار الى ان الشركة وبالتعاون مع شركة نوف العقارية نجحت في تنفيذ مشروع سوق السالمية الضخم، وهو ما يعتبر نجاحا جيدا للاستثمار وللمساهمين في الشركة، مبينا ان نسبة الاشغال للسوق بلغت بنهاية العام الماضي 98.2%.

وبين ان الشركة تقوم بالدخول وتقديم العروض المالية للمشاريع التي يتم طرحها من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. وحول مشروع منطقة صباح السالم، قال الصبحان إن المشروع ذو مواصفات متميزة وبواجهة بحرية لكل الشقق السكنية ويتوقع ان يحدث المشروع نقلة نوعية في اعمال الشركة عند افتتاح المشروع في شهر يوليو 2019.

أنشطة اجتماعية

يذكر ان سوق السالمية قد احتضن العديد من الأنشطة الاجتماعية خلال 2018 منها على سبيل المثال: الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان والمهرجان الصيفي الثامن لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وحفل جريدة «الأنباء» بالأعياد الوطنية.

