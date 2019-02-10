مال وأعمال

وقَّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقدي التأمين الجماعي والصحي مع شركة بوبيان للتأمين التكافلي وذلك للعام التأميني من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، وقد حضر التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، والرئيس التنفيذي المهندس/ كامل العوضي، ومن جانب شركة بوبيان للتأمين الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة الشؤون الإدارية في شركة بوبيان للتأمين التكافلي وليد الياقوت، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة ببوبيان تكافل خليل الشامي، ونائب رئيس بوبيان تكافل نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري، حيث تم عقد اجتماع توقيع العقدين في مقر شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما أن توقيع العقد يعد للعام الثاني على التوالي مع شركة بوبيان تكافل لما تقدمه من مزايا وخدمات حصرية للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية.

وعلى هامش توقيع العقد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: «حرصاً من الخطوط الجوية الكويتية على توفير أفضل الخدمات لمنتسبيها، فإنها رأت أن تقوم بتجديد تجديد عقدي التأمين الجماعي والصحي لموظفيها لما للعقدين من مزايا جيدة ومفيدة في توفير خدمات صحية متنوعة وخيارات وشرائح بامتيازات مختلفة للموظفين وأسرهم، وذلك بأسعار رمزية ومناسبة ومقبولة، وذلك من خلال توفير بطاقات التأمين الخاصة بذلك والتي تغطي أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة بجانب تغطية المؤمن عليه داخل الكويت وخارجها، حيث أن عقدي التأمين الجماعي والصحي يعدّان قيمة مضافة إلى جانب الأمور والخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة لمنتسبيها».

وأضاف الجاسم: «ضمن سعي شركة الخطوط الجوية الكويتية نحو الاهتمام بموظفيها وتوفير جميع سبل الراحة لهم، قدمت الخطوط الجوية الكويتية بجانب عقدي التأمين الجماعي والصحي، مميزات أخرى اضافية ممنوحة للموظفين وذلك خارج نطاق الوثائق التأمينية المتعاقد عليها ومنها تأمين السفر، تأمين الممتلكات الخاصة، التأمين البحري وتأمين السيارات الشامل».

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية على راحة موظفيها، حيث أن الشركة لا تألو جهداً في دعم وتشجيع وتحفيز أبنائها من الموظفين عبر منحهم مزايا اضافية وخدمات جيدة لهم ولعائلاتهم الكريمة، ما يؤكد على أن الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الطريق الصحيح بتطوير منظومتها بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، وتبث بروح الانتماء والترابط والتلاحم بين الشركة وموظفيها والسعي وراء تحقيق انجازات جديدة بسواعد أبنائها المخلصين.

ويأتي توقيع الخطوط الجوية الكويتية على العقدين المذكورين بناء على تطبيق سياسة لجنة التامين برئاسة الرئيس التنفيذي المهندس كامل العوضي ونحو توفير أفضل الخدمات للمشتركين (الموظفين وأسرهم) بحيث يتم استقطاع رسوم رمزية من الموظفين وذلك بحسب الشريحة التي يتم اختيارها من قبل الموظفين مقابل توفير شرائح التأمين بامتيازات مختلفة تمكن الموظفين من الاستفادة منها بحسب الاختيار مع الحرص على أن يكون التأمين مخصصاً للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين وأسرهم بحيث يكون توفير هذه الامتيازات والتعامل معها على مستوى واحد من خلال توفير بطاقات التأمين الصحية للموظفين واسرهم.

