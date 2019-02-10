مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها تلقت 2573 طلب إيداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر يناير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها أنجزت 792 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و955 معاملة نشر علامة تجارية و826 معاملة تسجيل علامة تجارية وإصدار شهادة لها خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أنها أنجزت أيضا خلال الشهر نفسه 314 معاملة تجديد و246 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل. وذكرت أنها تلقت 38 طلب معارضة على قبول تسجيل علامة تجارية و446 طلبا لنشر التأشيرات و22 مستخرجا و10 تظلمات خلال المدة المذكورة.