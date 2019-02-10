مال وأعمال

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر يناير 2019 عن الأسواق المالية ان أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعاً خلال شهر يناير، حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة +7.68 في المئة. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من +7.2 في المئة ويعتبر الأعلى أداءً بين الأسواق المتقدمة، ويرجع ذلك إلى الأرباح القوية التي سجلتها الشركات القيادية وكذلك بسبب ما لمح إليه الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة إلى التخفيف من وتيرة رفع أسعار الفائدة. أما في المملكة المتحدة، فقد ارتفع مؤشر FTSE 100على خلفية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث انتهت المفاوضات بشروط جيدة للطرفين.

وفي ألمانيا، شهد الاقتصاد نموًا ضعيفاً في عام 2018 حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته +1.5 في المئة مقارنة بنسبة +2.2 في المئة في عام 2017، وهو أضعف معدل نمو شهدته ألمانيا خلال خمس سنوات.

وفي الصين، فقد شهد اقتصاد شنغهاي أبطأ معدل نمو له منذ عام 1990 وذلك وسط مخاوف التوترات التجارية التي قد تؤثرعلى الاقتصاد العالمي. وفي اليابان، ارتفع مؤشر NIKKEI 225 بنسبة + 3.79 في المئة على خلفية استئناف المحادثات التجارية بين بكين و واشنطن بشأن التوترات المستمرة والمتعلقة بالحرب التجارية والتي نتج عنها فرض رسوم جمركية على الصادرات تصل إلى المليارات من الدولارات من قبل الطرفين.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، تداولت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها خلال شهر، حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة +17.65 في المئة ليغلق عند مستوى 53.8 دولارا للبرميل وارتفع سعر برنت بنسبة 12.62 في المئة ليغلق عند مستوى 60.8 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة + 3.02 في المئة لتغلق عند مستوى 1,321 دولار للأونصة.

الاقتصاد الخليجي

في المملكة العربية السعودية، وفقاً لتصريح وزير النفط السعودي، تسعى المملكة إلى جذب 1.6 تريليون ريال سعودي (حوالي 429 مليار دولار) في استثمارات القطاع الخاص على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك للعمل على إقامة برنامج بنية تحتية وصناعية. وقال وزير النقل في المملكة إن البرنامج سيشمل 60 مبادرة لوجيستية تشمل خمسة مطارات جديدة و 200 كيلومتر (124 ميلاً) من خطوط السكك الحديدية. أما في الكويت، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بنسبة + 2.9 في المئة في 2019 مقارنة بـ 1.7 في المئة في 2018 وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي يفترض أيضًا أن متوسطسعر النفط لتعادل الميزانية يعادل 57 دولارا للبرميل. كما يتوقع صندوق النقد الدولي فرض ضرائب على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتبغ في الكويت في السنة المالية 2020-2021، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2021-2022.

أما في الإمارات، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.8 في المئة سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بزيادة في تدفقات الاستثمار وزيادة في الاستهلاك الخاص. أما في قطر، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليون دولار أميركي في السندات الحكومية اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني، وذلك وفقاً لتصريح وزارة الخارجية القطرية. وفي عمان، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنحو + 3.0 في المئة في عام 2019 ، وفقًا لبيان ميزانية 2019 الصادر عن وزارة المالية.

كما سيواصل الناتج المحلي الإجمالي التحسن خلال عام 2019 بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية. وفي البحرين، من المتوقع أن تنمو حصة قطاع السياحة في اقتصاد البحرين إلى + 8.3 في المئة في عام 2022 حيث ارتفع بنسبة +6.5 في المئة في العام الماضي، وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض .

ارتفعت الأسهم الخليجية وفقاً لمؤشر MSCI الخليجي بنسبة + 7.11 في المئة متأثراً بشكل رئيس بارتفاع مؤشر تاسي السعودي الذي وصلت نسبته إلى + 9.37 في المئة حيث جاءت المساهمة لارتفاع مؤشر تاسي من قطاع انتاج الأغذية بنسبة + 13.84 في المئة وقطاع الخدمات بنسبة +13.80 في المئة و قطاع البنوك بنسبة+ + 13.5 في المئة. في الكويت، ارتفع مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة + 2.49 في المئة وذلك بسبب ارتفاع قطاع البنوك بنسبة + 5.57 في المئة، و قطاع الاتصالات بنسبة + 2.64 في المئة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، فقد قفز مؤشر سوق دبي المالي إلى +1.5 في المئة مع أداء إيجابي من قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة + 4.33 في المئة و قطاع التأمين بنسبة + 4.30 في المئة و قطاع الخدمات بنسبة + 3.64 في المئة. أما في أبوظبي، فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.64 في المئة، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع قطاع البنوك بنسبة + 5.49 في المئة.

وفي قطر، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 5.37 في المئة، حيث ارتفع قطاع العقارات بنسبة 14.32 في المئة، ثم قطاع النقل بنسبة 8.87 في المئة. وفي عمان، انخفض مؤشر MSM 30 بنسبة -3.64 في المئة وذلك مع انخفاض في قطاع الخدمات بنسبة -6.46 في المئة، و قطاع الصناعات بنسبة -3.89 في المئة، وقطاع البنوك بنسبة - 1.91 في المئة. وفي البحرين، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 4.05 في المئة مع أداء قوي من القطاع المصرفي بنسبة + 7.02 في المئة.

