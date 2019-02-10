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أعلن النجم الكوميدي الكبير طارق العلي أن فيلمه الروائي السينمائي الجديد «ساعة زمن» سيجد طريقه إلى صالات العرض يوم الخميس 21 فبراير الحالي، تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية المجيدة. هذا وسيسبق عرض الفيلم العرض الخاص وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير.

وحري بالذكر أن الفيلم من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح (شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى).

ويشارك في البطولة بالإضافة إلى طارق العلي كل من جمال الردهان ومحمد الحملي ورسول الصغير وعدد آخور من النجوم.

الفيلم عن فكرة وإخراج المخرج السينمائي رمضان خسروه وسيناريو وحوار محمد عواد الشمري وعلي الفرحان.

