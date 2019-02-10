إضاءات

تعيش حركة الإنتاج السينمائي في الكويت حالة من الخلل الصريح، بالذات، على صعيد مفردات الدعم المادي المعنوي.

حتى جاءت مبادرة وزارة الدولة لشؤون الشباب المتمثلة بمبادرات«عدسة» والتي تم من خلالها دعم مجموعة من الأعمال السينمائية القصيرة لجيل الشباب، وتحت مظلة تلك الحاضنة تم على مدى ثلاثة أعوام إنتاج أكثر من(25) فيلماً، تحتل اليوم المشهد السينمائي محلياً.. وخليجياً.

وهنا تأتي الدعوة لوزارة الاعلام، وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،لتأسيس مسارات من شأنها دعم الإنتاج السينمائي الشاب على وجه الخصوص.

فما أحوجنا في هذه المرحلة من تاريخ السينما الكويتية إلى صندوق على شاكلة «المنتج المنفذ» أو «الشراء المميز» أو غيرها، يعتمد الدعم للسيناريوهات السينمائية الجديدة الشابة، حتى لو كان ذلك بجزء من الميزانية العامة للمشروع السينمائي.

إن هكذا مبادرات من شأنها تطوير الحراك السينمائي وترسيخ الكويت كحاضنة أساسية للإبداع الفني بجميع قطاعاته.

كما أن هكذا «صندوق» سيعمل على منح الشباب الكويتي السينمائي مساحات أكبر من الدعم والإسناد، وبالتالي، الحراك.. والإنتاج.

وهي دعوة للحوار.. والمبادرة.

وعلى المحبة نلتقي

