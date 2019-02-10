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منذ إطلالتها على الساحة الفنية، والفنانة الإماراتية أريام تمضي في خطواتها نحو النجاح، حيث اختيرت أخيراً «سفيرة الخير»، وهو اللقب الذي منح لها في ملتقى «غذائي سعادتي» الذي نظمه مركز الطارق للتأهيل والتوحد، بالتعاون مع الجامعة الكندية في دبي.

وفي كل مرة تطل فيها أريام على الساحة، تبرهن أن الفنان يمكن له أن يقدم للمجتمع أشياء كثيرة بخلاف فنه، معتبرة أن حصولها على لقب «سفيرة الخير» أول إنجاز لها في عام التسامح.. وقالت: «لم يخرج عام التسامح عن نطاق عامي «زايد» و»الخير»، فهذه الأعوام تكمل بعضها البعض، كونها مستمدة من شخصية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أفتخر دائماً، بأنني غنيت من أشعاره. وأكدت أن «الإمارات التي حققت السعادة لمواطنيها هي القادرة على تحقيق الخير على مستوى العالم»، مشيرة إلى عشقها للفعاليات والأغاني التراثية لما لها من مكانة خاصة في قلب المجتمع الإماراتي..

وشددت أريام على أنها مثل كل الناس الذين يقدمون شيئاً لمجتمعهم. وقالت: «لا يرتبط ذلك بحصولي على اللقب، وعندما أتواجد في عمل يعزز القيم الإنسانية أكون في قمة سعادتي، مثل تواجدي مع أصحاب الهمم، أو عند قيامي بعمل خيري وإنساني».