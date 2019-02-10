عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف مصدر أمني عراقي، امس عن دخول أرتال عسكرية أميركية كبيرة الى محافظة الأنبار، مرجحا قدومها من سورية. وقال المصدر «شوهدت أرتال أميركية تحمل سيارات نوع همر ومدافع ومدرعات وهي تدخل الى محافظة الأنبار من الجهة الغربية لها»، مبينا «أنها توجهت نحو قاعدة عين الأسد» التي ترابط فيها قوات أميركية. وأضاف أن «شاحنات نقل كبيرة هي التي كانت تحمل المدافع والهمرات».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ذكرت أن الجيش الأميركي يستعد لسحب جميع قواته من سورية بحلول نهاية أبريل. وقالت الصحيفة انه ما لم تغير ادارة ترامب مسارها فان الجيش يعتزم سحب جزء كبير من قواته البالغ قوامها ألفي جندي بحلول منتصف مارس مع انسحاب كامل بحلول نهاية أبريل. ورفضت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» التعليق على هذه الخطط. وقال القائد البحري شون روبرتسون للصحيفة «نحن لانناقش الجدول الزمني للانسحاب الأميركي من سورية».

في غضون ذلك جدد أكراد سورية، الذين يلعبون دورا رئيسيا في قتال مسلحي «داعش» انتقادهم للخطة الأميركية وقال سوهانيك ديبو، وهو عضو بمجلس قوات سورية الديمقراطية «نعتقد أن القرار بالانسحاب من سورية لن يساعد في حل الأزمة السورية ولكنه سيعقد الأمور». وأضاف أن استراتيجية الولايات المتحدة بدحر «داعش» وانهاء الوجود الايراني في سورية لم «تتحقق بشكل كامل» بعد.

من جهتها أعلنت روسيا أنها مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل من سورية.

ونقلت وكالة «تاس» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تأكيده أن لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سورية. من جهة ثانية قال فيرشينين،ان «التحرك العسكري المحتمل في ادلب سيكون منظما بشكل فعال اذا تم» واضاف في تصريح لصحيفة «كوميرسانت» الروسية ان «ادلب هي آخر منطقة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم انشاؤها في عام 2017. ومنذ البداية تم التأكيد في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد أن هذا تدبير مؤقت وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتراف من جانب أي طرف باستمرار الوضع في هذه المنطقة على هذا النحو الى الأبد».

من جهتها كشفت وكالة «الأناضول» أن الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات الى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سورية. ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية تركية أن التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة توجهت الى معبر أونجو بينار الحدودي في كيلس مع سورية. كما أوضحت أن التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود.

