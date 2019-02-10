عربيات ودوليات

واشنطن- دمشق- الوكالات: كشفت صحيفة أميركية، ان «وحدات حماية الشعب» الكردية «ي ب ك» الذي تعتبره واشنطن شريكا في مكافحة تنظيم «داعش» يلعب دورا مهماً، في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالنفط الخام في سورية.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حول تجارة النفط بين «ي ب ك» الذي تصفه تركيا بأنه الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا في انقرة وواشنطن، وبين نظام الأسد، استنادا الى معلومات من الاستخبارات الأميركية وسائقي صهاريج نفط.

ولفتت الصحيفة الى أن مجموعة من الصهاريج المحملة بالنفط الخام،تغادر يوميا من مناطق سيطرة المليشيات الكردية وتقطع مسافة 30 كيلومترا شرق الآبار النفطية. وأوضحت أن الصهاريج تسلم النفط الى «مجموعة القاطرجي» المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، والتي تتولى بدورها تسليمه الى مصافي النظام.

وأشارت الصحيفة الى أن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية و»مجموعة القاطرجي»، تهربوا من الاجابة عن أسئلتها بهذا الشأن.

في غضون ذلك: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أوضاع أكثر من 40 ألف شخص في مخيم الركبان للاجئين جنوبي سورية تشهد تدهورا حادا. وقالت مروة عوض المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في سورية امس ان الأمر يتعلق بواحدة من أسوأ الأزمات الانسانية التي شهدتها حتى الآن، وأضافت «الناس منهكون. يمكن رصد الكثير من الانهاك في أعينهم».تجدر الاشارة الى أن عوض ضمن قافلة الاغاثيين التي وصلت يوم الأربعاء الماضي الى المنطقة. وضمت القافلة أكثر من 130 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية وملابس ثقيلة. وهذه أول قافلة اغاثة تصل الى المنطقة منذ ثلاثة أشهر، وهي الأكبر في سورية في تاريخ الأمم المتحدة، بحسب بيانات عوض. يشار الى أن أغلب اللاجئين في الركبان من النساء والأطفال ويقع المخيم في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الأردنية. وبسبب نقص الامدادات وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، توفى خلال الأسابيع الماضية العديد من الأطفال، وبينهم رضع.

وذكرت عوض أن اللاجئين تقطعت بهم السبل في منطقة جافة، وقالت: «انها صحراء قاحلة لا ينمو فيها شيء»، مضيفة أن اللاجئين يبيتون هناك في أكواخ متناثرة من الطين لا توفر حماية كافية من طقس الشتاء القارس كما تتحول الأرض الى وحل عند هطول المطر. وأضافت عوض أن المخيم به بعض الأسواق لكن الأسعار مرتفعة للغاية وقالت «الناس قللت عدد وجباتها.. يأكلون كل يوم بطاطس وأرز مجفف» مشيرة الى أنه لا يوجد هناك سوى مستشفى واحد، وسيئ التجهيز.

