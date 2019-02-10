عربيات ودوليات

عدن عمان الوكالات: أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عملية عسكرية في محافظة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من ايران منذ 2015.

وأوضح التحالف في بيان أذاعته قناة «الاخبارية» السعودية أن العملية استهدفت «موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الاطلاق»،مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع.

وقال التحالف انه اتخذ «اجراءات وقائية لحماية المدنيين».

وكان التحالف أعلن مرتين في 20 و31 يناير الماضي عن استهداف مواقع تستخدم لصناعة أو تخزين أو اطلاق طائرات مسيرة من قبل الحوثيين وذلك بعد أيام من تبني الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أدى الى سقوط سبعة قتلى.

على الصعيد السياسي انتهت اجتماعات ملف تبادل الأسرى بين ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي دون التوصل الى اتفاق، بينما جرى تمديد المحادثات الى الأسبوع المقبل. وانتهت اجتماعات ملف تبادل الأسرى التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، دون التوصل الى اتفاق ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر.

وقالت مصادر حكومية ان سبب الفشل هو تعنت المليشيات الحوثية ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وفيما يختص بملف الجثامين والمفقودين عقدت اللجنة الفرعية الخاصة بالملف اجتماعا مشتركا بحضور ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر،تم خلاله الاتفاق على تسليم جميع الجثث على دفعات، كما تمت مناقشة مقترحات آليات التسليم.

ورفض وفد الحكومة الشرعية مقترحا حوثيا بالافراج المتبادل عن 200 اسير وتمسك بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بما يشمل المعتقلين كافة لدى الشرعية والمتمردين.

