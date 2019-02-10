عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الشهر الحالي.

وكتب ترامب على موقع تويتر «لقد غادر ممثلي كوريا الشمالية للتو بعد اجتماع مثمر والاتفاق على موعد وتاريح القمة الثانية مع كيم كونغ اون.. ستعقد القمة في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير اتطلع الى مقابلة الرئيس كيم وتعزيز قضية السلام».

وفي تغريدة لاحقة اثنى الرئيس ترامب على كيم «الموهوب» ووصفه بأنه يقود كوريا الشمالية الى النجاح الاقتصادي.

وأضاف ترامب «ربما يثير دهشة البعض، لكنه لن يثير دهشتي، لأني تمكنت من معرفته وفهم مدى قدرته كوريا الشمالية ستصبح صاروخا من نوع مختلف- صاروخا اقتصاديا».

من جهتها قالت وزارة الخارجية الاميركية ان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون عقد محادثات مع نظيره كيم هيوك تشول في بيونغ يانغ، للتحضير للقمة المقبلة بين زعيمي الدولتين.

وسيجتمع المبعوثان مرة اخرى قبل ان يلتقي ترامب وكيم وجها لوجه. والتقى ترامب وكيم العام الماضي في سنغافورة في اول قمة من نوعها مع رئيس اميركي في الحكم. ويسعى ترامب الى حث كوريا الشمالية على التخلص من اسلحتها النووية ولكن دون اي تقدم يذكر حتى الآن. ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية ان بيونغ يانغ تحتاج الى الأسلحة من اجل استمرار النظام، ومن غير المرجح ان تنزع سلاحها بالكامل.

على صعيد اخر يستقبل الرئيس الأميركي المستشار النمساوي سباستيان كورتس في البيت الأبيض بواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم ترامب سارا ساندرز ان اللقاء مع «أحدث رؤساء الحكومات سنا في اوروبا» سينعقد في العشرين من فبراير الحالي.

وأضافت ساندرز ان محادثات خاصة بين الزعيمين ستجرى اولا ثم يلتقي الجانبان في دائرة اوسع، مشيرة الى ان الولايات المتحدة والنمسا ترغبان في مناقشة موضوعات منها الصراعات الدولية وقضايا الجوار الأوروبي. كذلك من المقرر ان تتناول المحادثات قضايا اقتصادية وقضايا الطاقة.

ويؤيد ترامب القوى السياسية المحافظة في اوروبا وقد عبر مرار عن ذلك التأييد واصفا اياه بأنه ايجابي. كما يسير كورتس من خلال سياسته المقيدة للهجرة على خط ترامب. وكان ترامب انتقد مرار المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بسبب سياسة الهجرة التي تنتهجها، ووصف هذه السياسة بأنها مغالية في الليبرالية.

