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كراكاس - الوكالات: كشف خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا انه مستعد اذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخل عسكري اميركي في بلاده لاطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وانهاء الأزمة الانسانية، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو «سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة من الواضح ان المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري». وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيادية لانهاء حالة اغتصاب السلطة واقامة حكومة انتقالية واجراء انتخابات حرة».

وتكدست المساعدات الانسانية الأميركية الموجهة الى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا في حين توعد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها الى بلاده.

وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناء على طلب من رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي اعلن نفسه في 23 يناير رئيسا بالوكالة للبلاد، واعترف به نحو 40 بلدا بينها الولايات المتحدة.

وقال مادورو ان «واشنطن اختلقت» الأزمة الانسانية في فنزويلا لتبرير «التدخل» في بلاده. لكن غوايدو يقول ان ما يصل الى 300 الف شخص يمكن ان يموتوا اذا لم تصل المساعدات اليهم.

الى ذلك قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ان الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع افراد من الجيش الفنزويلي لحثهم على التخلي عن مادورو وتعد ايضا لعقوبات جديدة تستهدف زيادة الضغط عليه.

وأبلغ المسؤول وكالة «رويترز» ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتوقع مزيدا من عمليات الانشقاق في الجيش والتخلي عن مادورو مشيرا الى ان عددا محدودا من كبار الضباط فعل ذلك منذ اعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا. وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «مازلنا نجري مناقشات مع افراد من نظام مادورو السابق ومع عسكريين على الرغم من ان هذه المناقشات محدودة جدا جدا».

ورفض المسؤول تقديم تفاصيل عن المناقشات او المستوى الذي تجري عليه ولم يتضح ايضا ان كانت هذه العقوبات يمكن ان تحدث تصدعات في الدعم الذي يحظى به الزعيم الاشتراكي في فنزويلا في الجيش الذي يعد حاسما في بقائه في السلطة.

وبينما لايزال الجيش الفنزويلي مواليا لمادورو عبر مصدر في واشنطن قريب من المعارضة عن شكوكه بشأن ما اذا كانت ادارة ترامب قد وضعت اسسا كافية لاثارة تمرد اوسع في صفوف الجيش الذي يشتبه في ان كثيرا من ضباطه يستفيدون من الفساد وتهريب المخدرات.

ويقول غوايدو ان انتخابات مايو 2018 التي منحت مادورو فترة رئاسية ثانية كانت زائفة، واستند الى فقرة بالدستور يوم 23 يناير ليعلن نفسه رئيسا للبلاد متعهدا بتوفير الحرية واجراء انتخابات نزيهة.

