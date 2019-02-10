عربيات ودوليات

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القاهرة امس، الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في زيارة تاريخية يتسلم خلالها اليوم رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، كما يترأس اعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالمنظمة. وتعقد القمة تحت شعار «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في افريقيا» كما تتناول محاور التنمية والسلم والأمن ومكافحة «الارهاب» بالاضافة الى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الاصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كاحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير الذي انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس، الثقة في ادارة والاشراف على الجهود القارية الدؤوبة، لتلبية احلام وطموحات الشعوب الأفريقية.

الى ذلك، اختتم وزراء الخارجية الأفارقة اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثلاثين لرفع قراراتهم الى قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية لاقرارها خلال القمة العادية الثانية والثلاثين التي تنطلق غدا الأحد بمقر الاتحاد الافريقي بأديس ابابا، وناقش الوزراء، تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتي عقدت يومي 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوي عن انشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الافريقي عن الوضع الانساني في القارة، كما اتخذوا خلال الاجتماعات العديد من القرارات من بينها استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.. كما انتخبوا كلا من الجزائر وكينيا وبوري ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الافريقي، ورشحوا كلا من المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين في المحكمة الادارية للاتحاد الافريقي.

وناقش الوزراء ايضا تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ولجانه المختصة، وتتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الـ15؛ تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية؛ تقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الافريقي والانضمام اليها؛ التقرير المرحلي للمفوضية وتقرير الفريق الوزاري المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بالاضافة الى تقرير اللجنة الوزارية عن اجندة 2063.

