عربيات ودوليات

بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس اعمال مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى لتحقيق الأمن والاستقرار، الذي ينظمه البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومشاركة عدد رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين، ويهدف المؤتمر الى اعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي «الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات» التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019م.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الى التضامن العربي وفقا لمقاربة جديدة من اجل التصدي للتدخلات الخارجية ومعالجة جذور الخلافات العربية العربية، وقال السلمي في افتتاح المؤتمر ان هذه الرؤية يجب ان تقوم على نظرة شاملة ومعمقة لتقوية الدول العربية وحماية مقدساتها، منوها بالخبرات العميقة للقيادات العربية التي تشارك في المؤتمر، موضحا ان عقد هذا المؤتمر يأتي ادراكاً من البرلمان العربي للوضع الراهن في المنطقة العربية الملأ بالتحديات الجسام واستشعاراً لمسؤولياته في هذا الصدد، كما يأتي استجابة لنداء شعوبنا ومتطلبات قادتنا لنبذ الصراعات وتوحيد الصف متسلحين بالتجارب العربية في التضامن العربي، كما ينبع من رغبة في تعزيز التضامن العربي في ظل ظروف بالغة الدقة وفي مواجهة مخططات تستهدفنا وتستهدف تقويض امننا القومي العربي واحتلال مقدساتنا وأضاف:ان المؤتمر يأتي في اطار استكمال مبادرات البرلمان العربية للتصدي للقضايا العربية العارمة بدءا من تقديمه رؤية حول نظام الأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقال السلمي ان هدف المؤتمر هو اقرار الوثيقة العربية لمواجهة التحديات لتكون اساسا لنظام عربي قائم على التضامن العربي والتعاون والتصدي للمطامع التي تستهدف الأمن القومي العربي وأضاف:ان ابرز التحديات التي تواجهنا هي القضية المركزية القضية الفلسطينية وضرورة التصدي للقوة القائمة بالاحتلال. وتابع:هناك الارهاب والتطرف والغلو وتداعيات كل ذلك على وحدة نسيجنا الاجتماعي والتي تخلق مجالات للتدخل في الشئون العربية خاصة من دول الجوار وأضاف: لقد استطاعت بعض هذه الدول ان تؤسس جماعات داخل الدول العربية تدين لها بالولاء وتحقق اهدافها مستفيدة من الصراعات داخل بعض الدول العربية والخلافات البينية العربية لتكرس نفوذها.

