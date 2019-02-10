آراء

في ظل حالة التردي السياسي العام الذي تعيشه الكويت منذ فترة ليست بالقصيرة حيث تفشي الفساد والتناحر الإعلامي والحسد المجتمعي إلا إنني كنت ولازلت لدي كامل القناعة بأن فجرا من الأمل سوف يظهر من جديد، وإن ذلك الأمل سيكون على أياد كويتية صادقة تعمل بإخلاص وبصمت بعيدا عن المهاترات والتكسب والتنفيع والتطبيق السيئ لما يعرف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثراء المشبوه السريع، وهي ظواهر غريبة تعيشها الكويت وهناك على ما يبدو من يمولها ويغذيها. ولاشك أن هناك جوانب ايجابية والامثلة كثيرة منها تلك المبادرة الرائعة من شباب من المهندسين الكويتيين بقيادة المهندسة المتميزة زينب القراشي رئيس «منظمة مهندسون بلا حدود»، والتي حرصت على اطلاق مبادرة للتعاون مع المدارس وتشجيع طلبة المدارس للدخول في دورات تدريبية لتعزيز الثقافة المعرفية وحب العلم والتجربة والتي أخفقت فيها المدارس والمناهج فكانت جمعيات النفع العام حاضرة لتسد ذلك النقص وتمثل ذلك بتلك المبادرة الرائعة لمنظمة مهندسون بلا حدود.

ولمزيد من التشويق وتعزيز التفكير الإبداعي، وضعت المنظمة في تلك الدورات التدريبية حافزا للطلبة للحضور واتمام متطلبات الدورة والذي تمثل برحلة الى مدينة «مصدر» في أبوظبي وهي أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم وهي تجمع سكني مستدام تم إنشاؤه في إمارة أبوظبي وسرعان ما أصبحت منصة عالمية للعمل العالمي المشترك من أجل إيجاد حلول لمشاكل العالم البيئية الملحة وأهمها أمن الطاقة والتغير المناخي. وبالفعل بدأت وفود الطلبة والتلاميذ الصغار تتوافد من الكويت من حين لآخر لمدينة «مصدر»، وكان آخرها نهاية هذا الأسبوع، وفي تلك الوفود تكون البداية الحقيقة لخلق اجيال مبدعة. فحينما يشق هؤلاء الصغار بداية طريقهم لمدينة «مصدر» فإن ذلك يعني وضعهم على طريق التفكير النقدي والإبداعي الساعي للوصول الى حلول لمشاكل العالم وليس للمجتمع فحسب.

ففي «مصدر» يستوعب التلميذ الصغير بأنه مواطن عالمي ينتمي لعالم أكبر من فصله الدراسي او مدرسته او اسرته او مجتمعه، وتلك هي بداية النهوض بمجتمعاتنا الخليجية التي انغلقت على نفسها، لتعود وتفتح أبوابها من جديد بمثل هذه المدن والمبادرات العالمية والشباب النشط في منظمة مهندسون بلا حدود. تلك المبادرات الشبابية بناءة ولابد من أن تحظى بالدعم الدائم المادي والمعنوي حتى يكتب لها الازدهار والاستمرارية حيث المزيد من العمل المخلص والتفكير الإبداعي الخلاق.

