آراء

«لماذا أغير وأطور النظام إذا كان يخدم مصلحتي يا صديقي فخلنا على طمام المرحوم؟» هذه مقولة صديق يعمل مديرا بإحدى الدوائر الحكومية الخدمية والمفعمة بالروتين والآليات التقليدية والبيروقراطية وكان يتفاخر بوصف نفسه قياديا ناجحا، طبعا كان مقياسه للنجاح يدور حول تقييمين الأول رضا المسؤولين وأصحاب النفوذ عليه فهو يقوم بواجب المجاملة ووضعهم ومن يتوسطون لهم في قائمة من لهم الأولوية في إنجاز المعاملات، والثاني يخص مقياس رضا الموظفين فسياسة تركهم على راحتهم ويتفاخر بأن منهم من لا يداوم لأيام حتى انه لا يكلف نفسة مراقبة جودة العمل حرصا منه على مشاعر موظف غير كفء والده صاحب صاحب النفوذ.

وكما أوضحت فإن هذا هو مقياس شخص يقنع نفسه بأنه قيادي ناجح ضاربا بعرض الحائط المسؤولية والأمانة المكلف العناية بها ومتناسيا دوره الحقيقي في خدمة الكيان الذي يعمل لصالحه؟ بعد أخذ وعطاء بالكلام بيني وبينه كان يدافع عن نفسه قائلا «لا يخفيك أنا طموح ومن اختارني لتولي هذا المنصب يحتاج مني بأن اكون من ضمن شلته والحقيقة أنني لا استطيع ان اعارض اي طلب منه وإلا سأجمد والأمثلة حولي كثيرة ولماذا أغير بيئة عمل تدعم بقائي وقناعة من سيكون لهم أثر بمستقبلي بي؟»، حينها ابتسمت وشكرته على صراحته التي فعلا تحتاج منه الشجاعة للاعتراف بها.

للأسف نعيش في بيئة تدعم هذا المفهوم الجديد لمن يطلق على نفسه «قيادي» وبالتأكيد هو أبعد ما يكون عنه، والسؤال.. كيف ستحقق الكويت رؤية 2035 وأمثال هؤلاء القادة المزيفين بيننا؟

نأخذ نفساً عميقاً

أعزائي.. القيادي الحقيقي هو من يستوعب التكامل بالعمل ومن يضع رؤية البلد هدفا رئيسا يعمل لأجله وهو من يدير بكل شغف فريق العمل وهو المثل الأعلى بالقيم ومن يحافظ على نظام الكيان. القائد هو من يسهم في البناء ومن يخدم قراره المصلحة العامة ومن يطور من حوله وينثر الأمل بمستقبل قادم. القائد هو من يصنع قادة ومنهج عمل متطوراً ومن يثبت بالمواقف.. انه القائد.

