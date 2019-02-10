آراء

هل نحن راضون عن مجلس الأمة؟ هذا السؤال اذا تواجهنا به الى المواطنين الكويتيين لكانت اجابة النسبة الاكبر منهم بالطبع، لا لأن أداء معظم النواب اتسم بالعصبية وبقلة الخبرة، اضافة الى سعي بعض النواب الى تحقيق مصالحهم الشخصية، او الفئوية بل ووصل الامر ببعضهم الى العمل على تعطيل مصالح البلد من اجل نظرة ضيقة لهم في الجانب السياسي، او من اجل قناعة زائفة لديهم بأن «الشو الاعلامي» هو ما سيساعدهم على اعادة انتخابهم ظنا منهم ان النائب يتم خداعه بشعارات براقة او احداث كاذبة او استعداء ملفق لبعض الوزراء كما ان هناك من النواب من هو على يقين بأنه لن يتم انتخابه مرة اخرى لذلك فإنه يسعى جاهدا الى السير في اتجاهين لا ثالث لهما: الاول تحقيق اكبر مكاسب ذاتية له سواء كانت مادية او اجتماعية او خدمة المقربين منه، والثاني هو العمل على تأزيم الحياة السياسية في الكويت من خلال خلق الفتن بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية حتى يشعر ذلك العضو انه كان مؤثرا حتى لو كان ذلك التأثير سلبيا وفي غير صالح الوطن او المواطن، فهو عضو اجوف خال من اي مضمون.. مناسبة ذلك الحديث هو ما حدث من اقصاء نائبين وانا هنا لا اتحدث عن اسباب ذلك الاقصاء، ولا اعلق على احكام القضاء، فالقضاء لدينا له كل الاحترام والتقدير، وهو فوق اي تعليق ولكنني اتحدث هنا عن نتائج ذلك الاقصاء، وهو انه ستكون هناك انتخابات تكميلية في دائرتين من الدوائر الانتخابية، ولاحظت انه بمجرد فتح باب الترشح ان تصريحات المترشحين بدأت تنهمر وكأنها سيل من الكلام، وانا هنا ادعو كل الكويتيين سواء ناخبي الدائرتين اللتين ستجرى فيهما الانتخابات او باقي الدوائر بل كل الكويت الى اليقظة والحرص، وان نعطي جرس انذار لاعضاء مجلس الامة الحالي ان الكويتيين لن ينخدعوا مرة اخرى في اي احاديث براقة او شعارات ترفع او وعود تعطى بل اننا ككويتيين سنختار الاصلح والانفع والاجدر ليقوم بتمثيلنا ولن نمنح صوتنا الا لمن يستحقه فعلا وسنؤثر مصلحة البلد على اي مصالح شخصية ضيقة ونرسل لهم رسالة مفادها ان من يرى انه سيعمل من اجل الكويت ونهضتها ومن اجل الكويتيين كل الكويتيين، فليتقدم مرة اخرى لانتخابات مجلس الامة لكي ينال شرف تمثيل الكويت والكويتيين، فهل نحن قادرون على ان تكون الانتخابات التكميلية لمجلس الامة هي بداية تصحيح مسار مجلس الامة في الكويت، ولكي نكون مثالاً يحتذى في باقي الأمم.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

