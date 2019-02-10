آراء

تعيش فنزويلا اليوم على فوهة بركان سياسي قد يتحول إلى عنف مرتقب ما لم تتحل الأطراف المعنية بضبط النفس، فالصراع حول السلطة بلغ أوجه، ولم يكن الوضع مفاجئا بل جاء نتيجة تراكمات عديدة أهمها أن النظام الفنزويلي قد أحيا المبادئ الاشتراكية وأسس لنموذج مغاير للاتجاه الدولي الرأسمالي، خصوصاً وأن فنزويلا بلد يمتلك احتياطا مهماً من النفط والحديد والذهب.

وبدأت بوادر الأزمة في 2013 عندما فاز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية، ودخلت البلاد بعدها في حالة ركود اقتصادي نتيجة هبوط اسعار النفط الذي تزامن مع أزمة اقتصادية كان ابرز جوانبها النقص الكبير في السلع الأساسية وارتفاع معدل التضخم.

وفي اواخر عام 2015، تمكنت المعارضة من الفوز في الانتخابات النيابية وبدأ الصراع المحموم بين الرئيس والبرلمان، لكن المعارضة لم تتمكن من الإطاحة به، وبعد خسارة مادورو لأغلبية البرلمان دعا في 30 يوليو 2017 إلى انتخاب الجمعية التأسيسية التي سارت بخط مواز للبرلمان وتمتعت بصلاحيات واسعة ومفتوحة، تبدأ من تغيير الدستور وتنتهي بحل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم تنصيب الجمعية الجديدة فعلياً في أغسطس 2017، في خطوة اعتبرها معارضوه التفافاً على البرلمان، وقد أسند للهيئة الجديدة مراجعة الدستور وتعديله، كما تمتعت بصلاحية حل البرلمان المنتخب.

وعلى أثر إعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثانية مدتها ست سنوات، تكرس الانقسام في البلاد، وتصاعدت على أثر ذلك الاحتجاجات وسط أزمة اقتصادية خانقة نتج عنها تدهور في قيمة العملة وشح في المواد الغذائية، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عديدة على إدارة الرئيس مادورو، وزادت نتيجة ذلك عمليات الهجرة عبر الحدود للدول المجاورة.

وفي خضم هذه التطورات أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، على اعتبار أن هناك التفافا على الدستور وأن الانتخابات مزورة وغير شرعية، في حين أعلنت المحكمة العليا الموالية لمادورو إجراء تحقيق جنائي ضد نواب البرلمان، متهمة إياهم بمصادرة صلاحيات الرئيس مادورو.

واعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بغوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة، وقامت كندا والبرازيل وكولومبيا ودول عدة من أميركا اللاتينية بالأمر نفسه، فيما أكدت روسيا والصين وكوبا والمكسيك وتركيا دعمها لمادورو، كما أمهلت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً.

وقد رفض مادورو الانذار معتبراً أن بلاده غير مرتبطة بأوروبا.

أما أول دولة خليجية حددت موقفها من الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا فكانت الكويت حيث قال مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا تتطلب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو الحزبية، والالتزام بإجراء حوار سياسي شامل لمعالجتها وأن على جميع الأطراف المعنية ضرورة ضبط النفس ونبذ العنف، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة حفاظاً على صون السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة العمل لمواجهة التحديات والأزمات.

وفي مجال آخر صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بأن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلباً هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.

وإذ لايزال الوضع في فنزويلا متوتراً، خصوصاً مع إعلان الجنرال في سلاح الجو فرانشسكو ياينز عن تأييده لغوايدو وعلى الرغم من أن شبح أعمال العنف ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، بدأ يرخي ظلاله على المشهد السياسي بفنزويلا.

فنحن بدورنا ندعو الأطراف المعنية بفنزويلا إلى رؤية نتائج الثورات العربية التي لم تجب الرخاء المطلوب كما صدحت بذلك شعاراتها، وأن يعالج المسألة في ظل تداول السلطة، خصوصاً وأن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة قد يرضي جميع الأطراف... والله من وراء القصد.

