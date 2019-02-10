آراء

كلام النائب رياض العدساني حول تضخم حسابات البعض خطير، ولابد أن يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية موقف حازم ازاءه كتشكيل لجنة تحقيق للوصول الى حقيقة كلام النائب المحترم، والذي لا أشك في مصداقيته وحرصه وحبه للكويت وأهلها فالنائب العدساني أعلن عن وجود تضخم في حساب تسع نواب وذلك بموجب تقارير بنك الكويت المركزي وهذه ليست المرة الاولى التي تتضخم فيها حسابات بعض النواب فقبل سنوات كانت قضية «القبيضة» و«التحويلات».

وها هي القضية تطل برأسها علينا من جديد وفقا لتصريح النائب العدساني والذي اتمنى منه ومن بقية النواب متابعة هذه القضية والاهتمام بها وكشف النواب المعنيين بها وعدم المساومة عليها ونسيانها فنواب الامة اليوم على المحك والشعب يريد معرفة الحقيقة ومن هؤلاء النواب الذين تضخمت حساباتهم؟

كما أتمنى من النائب العدساني الا يستسلم ولا يرضخ لأية ضغوط وأن يمضي في القضية الى آخر مدى ممكن، فهذه قضية شعب يريد معرفة الحقيقة وألا تكون أوراق ومستندات هذه القضية في أدراج المجلس ولجانه.

فاعلموا يا نواب الامة أن هذه القضية مهمة وينتظرها أغلب أبناء الشعب الكويتي ولابد من فضح هؤلاء النواب الذين تضخمت حساباتهم. وهذه كلمة الى النواب جميعا وبالأخص النائب العدساني يجب أن يقف ضد هؤلاء مهما كانت أسماؤهم ومواقعهم وأن يتصدى لهم ويكشفهم امام الشعب، ولابد من المحافظة على حرمة المال العام الذي يستباح يوميا من البعض.

وبالختام اقول شكرا للنائب العدساني على اهتمامه بالمحافظة على المال العام وجعله من أولوياته، واتمنى من كل نواب الامة ان يقفوا سدا أمام كل من يحاول العبث وانتهاك حرمة المال العام ويجعلونها من أولوياتهم.

