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انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي الخامس لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» الذي يستضيفه النادي الدولي الكويتي للسيارات «KT»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»وسط مشاركة واسعة من الدول الأعضاء. ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في فندق كراون بلازا لمدة 3 أيام ويختتم أعماله غداً الإثنين بحضور الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونائبه الإماراتي د. محمد بن سليم، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي، كما حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين ورئيس نادي باسل الصباح لسباقات السيارات والدراجات النارية الشيخ علي الفواز.

وافتتح تود الذي وصل البلاد صباح أمس المؤتمر خلال اجتماع الكونغرس للدول الأعضاء في «المينا» بحضور رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات الأمير خالد بن سلطان وجميع أعضاء الوفود المشاركة.

وأبدى تود سعادته بحضوره إلى الكويت للمرة الثانية، كاشفاً عن نيته عقد العديد من اللقاءات خلال اليومين القادمين. كما وجه تود الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين على ما يبذله النادي من جهود تحت إدارته في سبيل تعزيز الرياضة في دولة الكويت. وتحدث تود عن سبل تطوير رياضة السيارات في الشرق الأوسط وجعلها أكثر اماناً.

من جهته، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم بدور النادي الكويتي الدولي للسيارات وحرصه على استضافة المؤتمر للمرة الثانية، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس النادي د. عماد بوخمسين.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى حمزة بكل الوفود الحاضرة، وقال: «باسم د. عماد بوخمسين ارحب بكل محبي ومسؤولي رياضة السيارات، ويسعدنا كذلك حضور الرئيس جان تود لنستمع إلى ما لديه من أفكار جديدة في تطوير رياضة السيارات»، مبدياً سعادته باحتضان الكويت لهذا المؤتمر المهم بحضور نخبة من مسؤولي إدارة السيارات في الإقليم، كما تحدث عن التطور الكبير في الرياضة منذ المؤتمر الأخير الذي استضافته مدينة مراكش في العام الماضي.

ويشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو اتحادات وأندية السيارات من 20 دولة، هي: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الأردن، لبنان، سورية، فلسطين، اليمن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، قبرص، وإيران.

ويتضمن برنامج المؤتمر اليوم الأحد زيارة خاصة لرئيس الاتحاد الدولي إلى حلبة مدينة الكويت للمحركات من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 01:00 ظهراً، وذلك للاطلاع على هذا الصرح الرياضي العالمي المميز وهو أحد مشاريع الديوان الأميري تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبمنحة أميرية كريمة من سموه.

كما تقام في اليوم الثاني ورشتا عمل، الأولى في الفترة الصباحية، والثانية في الفترة المسائية، على أن يخصص اليوم الثالث لزيارة كل الوفود إلى مدينة الكويت لرياضة المحركات. وكان النادي الدولي الكويتي للسيارات سباقاً لاستضافة النسخة الأولى من المؤتمر في العام 2015، ثم أقيم المؤتمر الثاني في الجزائر العام 2016، واستضافت بيروت النسخة الثالثة في العام 2017، ومراكش النسخة الرابعة في العام الماضي.

فريق التغطية

المحررون: راشد خلف وزيد خلف وجمال عبدالناصر وعبدالعزيز بوحمرة.

المصورون: هشام يوسف وبرهان سلامة وعادل سلامة.

