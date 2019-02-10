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افتتح رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين المؤتمر بالترحيب بالمشاركين فيه خاصا بالذكر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود، ممتنا له على حضوره واختياره الكويت لاستضافة المؤتمر للمرة الثانية.

كما شكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان وممثل راعي المؤتمر د. صقر الملا والحضور جميعا.

وقال د. عماد بوخمسين: «كنا سباقين في تنظيم أنشطة رياضة السيارات في الإقليم. فقد اخذنا على عاتقنا بذل الغالي والنفيس لدعم محبي رياضة السيارات.. كما نشكر الاتحاد الدولي على دعمه وتطويره لهذه الرياضة عن طريق تواجد ممثليه في السباقات والفعاليات المختلفة وعن طريق الابحاث التي يرعاها والتي جعلت هذه الرياضة اكثر امانا».

وتابع قائلاً: «جهود الاتحاد الدولي في دعم هذه الرياضة وتطويرها واضحة كما ان له جهودا لا تقل أهمية في مجال السلامة المرورية وهي جهود اثمرت واسهمت في نشر التوعية المرورية عالميا باعتراف اكبر المنظمات الدولية.. بدليل اختيار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود لمهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة المرورية».

واكمل: «نحن نعمل جميعا لتطوير رياضة السيارات في اقليمنا. ننسق لوضع الخطط والحلول لحل العقبات التي تواجه الرياضة، ونعمل سويا لتحقيق أهدافنا من أجل تطوير رياضة السيارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».

