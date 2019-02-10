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ذكر نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة

د. صقر الملا (ممثل راعي الحفل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري)، ان تنظيم المؤتمر الاقليمي لرياضة السيارات لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتي في وقت تمر به البلاد بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا هي الذكرى الـ 13 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم حيث شهدت البلاد خلال حكم سموه نهضة كبيرة على جميع الأصعدة وجميع المستويات لاسيما على المستوى الرياضي عبر انشاء حلبة مدينة الكويت لرياضة السيارات والدراجات النارية وهي تعتبر حجر الاساس لهذه الرياضة. وأضاف الملا ان الكويت سباقة ومنذ بداية السبعينيات إلى التميز في رياضة سباقات السيارات عبر ممارسة الكثير من الشباب لهذه الرياضة المميزة، موجها شكره البالغ إلى رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د. عماد بوخمسين على دعمه المستمر لهذه الرياضة من خلال ما يقدمه النادي، وقال: «أهنئ عماد بوخمسين على استضافة هذا المؤتمر المهم الذي يؤكد مكانة الكويت في رياضة السيارات»، مؤكدا ان الهيئة العامة للرياضة ستستمر في دعم هذه الرياضة على جميع المستويات.

وشكر الملا رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود على جهوده المستمرة لتطوير رياضة السيارات وجعلها رياضة امنة واكثر شعبية وقال: «اشكر رئيس الاتحاد الدولي على اختيار الكويت للمرة الثانية لتنظيم هذه المؤتمر المهم»، مبديا سعادته بورش العمل التي سيشهدها المؤتمر والتي تسهم في تطوير رياضة السيارات، وقال: «سررت على وجه الخصوص حين علمت بإن احدى ورش العمل ستهتم في جذب الجيل الجديد لممارسة رياضة السيارات بصورة امانة وهو ما يؤكد جهود القائمين على هذه الرياضة في تطويرها إلى الأفضل».

