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كشف عضو لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات رونان مرجان خلال المؤتمر ان الاتحاد الدولي سيطبق نظام الترخيص الإلكتروني ابتداء من العام المقبل والذي سيشهد تجربة هذا النظام المبتكر على عدد من الاتحادات قبل تعميمه على جميع الاتحادات بحلول عام 2022.

وقال: «سيكون لدينا نظام للترخيص الاليكتروني من اكثر الانظمة تطورا على مستوى العالم، وهو مشروع ممول من صندوق الابتكار في الاتحاد الدولي»، مكملا: «سيكون هذا هو التغيير الاكبر في انظمة الاتحاد الدولي للسيارات عبر تاريخه او خلال المئة عام الماضية».

ولفت الى ان التطبيق الجديد للترخيص والتسجيل الاليكتروني سيكون متاحا في كل بلدان العالم وسيحظى بحماية جيدة بحيث يكون دقيقا وعمليا وموثوقا من الجميع، لافتا الى ان تسديد الرسوم سيتم عبر التطبيق بطريقة الدفع الاليكتروني، «الامر الذي من شانه أن يخفف من تعقيد الاجراءات ويسهل الامور على الجميع ويصب في مصلحة رياضة السيارات».

ولفت إلى ان الدخول في نظام التسجيل الاليكتروني لن يكون اجباريا لكنه سيكون الخيار الافضل للجميع من اجل تسريع الاجراءات وتسهيلها، لافتا الى ان اتحادات المنطقة تقوم حاليا بتسديد رسوم الاشتراكات وملء الاستمارات الجديدة للمنتسبين يدويا في مكتب الاتحاد الدولي في دبي، «اما التطبيق الجديد فسيجعل المنتسبين للاتحاد الدولي ينجزون معاملاتهم من داخل مكاتبهم دون تنقل او كلفة او تأخير».

ونوه بأن تطبيق الترخيص الإلكتروني سيكون متاحا بلغات عدة اهمها العربية والانكليزية والفارسية كي يكون سهل الاستخدام في جميع البلدان.

