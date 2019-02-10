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«KT» كرَّم ضيوف المؤتمر


بحضور رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة والرئيس الفخري للنادي الدولي الكويتي للسيارات «KT» السيد جواد بوخمسين احتفى النادي بضيوف المؤتمر الإقليمي الخامس لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» الذي يستضيفه النادي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وذلك على هامش حفل الافتتاح، حيث كرم السيد جواد بوخمسين ورئيس النادي د. عماد بوخمسين كلا من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود ونائبه محمد بن سليم ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا.
كما قام رئيس الاتحاد الدولي جان تود بتكريم د. عماد بوخمسين تقديرا لجهوده وعطائه لرياضة السيارات.


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