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قال الشيخ عذبي النايف رئيس لجنة الراليات في نادي الشيخ باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات النارية أن ترتيب واستضافة المؤتمر في هذه الفترة الوجيزة أمر يحسب للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات برئاسة الدكتور عماد بو خمسين. واشاد بالحضور الكبير في المؤتمر من الشخصيات الخليجية والعربية والافريقية، مؤكدا ان الترتيب لهذا الحدث الكبير في هذه الفترة الوجيزة امر يستحق الثناء. ولفت الى ان نجاح المؤتمر سينصب على المتسابقين من خلال اقامة بطولات تحظى بترتيب واعداد جيد وتكون على مستوى عال من القوة والتنظيم.

وقال ان حضور رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود اضفى زخما كبيرا على المؤتمر، «خصوصا وأن الاتحاد الدولي يضع في المقام الاول سلامة المتسابقين والجمهور ويركز على النواحي التكنيكية في المسابقات، لذا فإن التعامل مع الاتحاد الدولي واقامة البطولات تحت اشرافه امر مهم جدا لتطوير رياضة السيارات وجعلها امنة للجميع». ونوه بأن حضور ممثلين لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتبادل الافكار خلال المؤتمر أدى إلى ثراء فكري ستنعكس اثاره ايجابيا في نتائج المؤتمر.

