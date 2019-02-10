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اشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم بدور النادي الدولي الكويتي للسيارات في تطوير رياضة السيارات وقال إنه ليس غريباً على الكويت فقد سبق له الحضور هنا والمشاركة في المسابقات.

وأوضح: «الكويت ليست جديدة بالنسبة لي فقد شاركت في خمس مسابقات بها، وهي واحدة من البلدان الرائدة في تلك الرياضة».

وامتدح بن سليم رؤية الاتحاد الدولي برئاسة جان تود، مثمناً في الوقت ذاته الهيئة العامة للرياضة وممثلها د.صقر الملا نائب مدير الهيئة العامة لشؤون الرياضة لدعمها ممثل الاتحاد الدولي في الكويت ومضيف المؤتمر د.عماد بوخمسين.

كما اشاد بمدينة الكويت لرياضة المحركات، مشددا على أهمية التشجيع على السلامة وأمن الطرق، وقال ان مؤتمر العام الماضي في المغرب كشف عن التطور الكبير والشعبية التي اكتسبتها الرياضة.

وأردف قائلا: «لم ار منطقة تتطور بهذه السرعة كما هو واقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كما اشاد بالتقنيات الجديدة ووجود مشروعين على جدول الأعمال لاستخدام التكنولوجيا.

