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وجه الامير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات، الشكر الى الكويت على احتضانها المؤتمر الإقليمي الخامس لرياضة السيارات بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا».

وقال بن سلطان انه سيتم خلال هذا المؤتمر بحث جميع السبل لتطوير عمل جميع الاندية والاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي الامر الذي من شأنه ان يحقق الاهداف العامة للقائمين على رياضة سباقات السيارات، وقال: «شهدت الاعوام الاخيرة تطورا ملحوظا على مستوى جميع بلدان الشرق الوسط وشمال افريقيا في رياضة سباق السيارات وهو ما نسعى الى تعزيزه في هذا المؤتمر الذي يعتبر امتدادا لعمل المؤتمرات السابقة في الاعوام الماضية».

واوضح بن سلطان: «نركز بشكل كبير على تطوير مختلف انواع سباقات السيارات على المستوى المحلي اولا ونشر اللعبة بين الشباب لاستقطاب اكبر عدد من المتسابقين ما سيكون له الاثر الكبير في ايجاد متسابقين مميزين بامكانهم المنافسة على المستويات الاقليمية والعالمية».

واشار الى ان تجمع ممثلي الاتحادات والاندية يعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاقتراحات ما يصب في النهاية في خدمة اللعبة على المستوى العام.

