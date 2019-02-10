loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بن المخلد: المغرب حريص على المشاركة


قال رئيس الجمعة الملكية المغربية لسباق السيارات يوسف بن المخلد ان بلاده حريصة دائما على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى تطوير رياضة السيارات.
ولفت إلى الاهمية الكبرى التي يحظى بها المؤتمر بسبب مشاركة ممثلين عن جميع بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط فيه متطلعا الى ان يشهد المؤتمر افكارا وحلولا للكثير من العقبات التي تواجهها رياضة المحركات في المنطقة.
وأفاد بان هناك طاقات رياضية كبيرة في المنطقة فيما يخص رياضة السيارات،«لكن هذه الطاقات تحتاج الى جهود لتنظيمها وتدريبها من اجل الوصول بها الى المستوى المطلوب».
وتابع: «نحن في امس الحاجة الى سباقات على مستوى شمال افريقيا  والشرق الاوسط من اجل صقل مواهب المتسابقين في هذه المنطقة وهذا ما نتمنى الاتفاق عليه في هذا المؤتمر».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة