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قال رئيس الجمعة الملكية المغربية لسباق السيارات يوسف بن المخلد ان بلاده حريصة دائما على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى تطوير رياضة السيارات.

ولفت إلى الاهمية الكبرى التي يحظى بها المؤتمر بسبب مشاركة ممثلين عن جميع بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط فيه متطلعا الى ان يشهد المؤتمر افكارا وحلولا للكثير من العقبات التي تواجهها رياضة المحركات في المنطقة.

وأفاد بان هناك طاقات رياضية كبيرة في المنطقة فيما يخص رياضة السيارات،«لكن هذه الطاقات تحتاج الى جهود لتنظيمها وتدريبها من اجل الوصول بها الى المستوى المطلوب».

وتابع: «نحن في امس الحاجة الى سباقات على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط من اجل صقل مواهب المتسابقين في هذه المنطقة وهذا ما نتمنى الاتفاق عليه في هذا المؤتمر».

