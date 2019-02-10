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الرواحي: أفكار جديدة لتطوير رياضة السيارات


ذكر مدير عام الجمعية العمانية للسيارات سليمان الرواحي ان التجمع في هذا المؤتمر مهم جدا لتحقيق التواصل بين اتحادات السيارات في المنطقة، لافتا الى ان استمرار هذه اللقاءات بين ممثلي الاتحادات من شأنه ان يصب في مصلحة رياضة السيارات في المنطقة. وقال ان المؤتمر يناقش اهم التحديات التي تواجه رياضة السيارات في المنطقة وأن المشاركين فيه طرحوا افكارا جديدة لتطوير رياضة السيارات في المنطقة،» الامر الذي سينعكس على نتائج متسابقينا في المشاركات الدولية».
ودعا الى تسهيل آليات المشاركة في السباقات التي تقام في المنطقة بحيث يشارك فيها عدد كبير من المتسابقين ويكون هناك جيل متفهم ومثقف جيدا فيما يخص رياضة السيارات.


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