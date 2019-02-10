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فقدت الأسرة الرياضية لاعب فريق الكرة بنادي القادسية سابقاً متعب الذاير الذي وافته المنية يوم أمس بعد صراع مرير مع المرض. وقدم الراحل كثيرا للقلعة الصفراء بدءا من المراحل السنية في فترة السبعينيات وحتى مشاركته مع الفريق الأول في بداية الثمانينيات، وكان يتميز بعطائه وروحه القتالية داخل الملعب، وفضلا عن ذلك فإن جميع من زامله يشهد له بحسن الخلق والتعامل الراقي مع الآخرين حيث ترك أثرا طيبا في نفوس الجميع . والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء من اسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

