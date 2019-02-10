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يتوجه وفد نادي الكويت ظهر اليوم الى مدينة اصفهان الايرانية على متن طائرة خاصة تمهيدا لمواجهة ذوب آهن بعد غد في المرحلة الثانية من الملحق المؤهل إلى دوري ابطال آسيا. وتخطى الأبيض المرحلة الأولى بفوزه 3 -2 على الوحدات الأردني في عمان الثلاثاء الماضي وهو يأمل في مواصلة الطريق نحو بلوغ دور المجموعات في دوري الأبطال، ففي حال فوزه على ذوب آهن، يتبقى عليه مهمة تخطي الغرافة القطري يوم 19 فبراير الحالي في الدوحة، أما في حال خسارة الابيض أي من المباراتين فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.

من جانب آخر، عبر رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية في رحلة الفريق الى ايران، وقال ان الأبيض على اتم الاستعداد، فالصفوف مكتملة والمعنويات مرتفعة، والجميع يتأمل خيراً في هذه المباراة، مضيفا انه أوصى اللاعبين بعدم الاستهتار بالمنافس مهما كان ترتيبه في دوري بلاده، ومشددا على ان المباريات في ايران جميعها صعبة وتحتاج الى التركيز وبذل اقصى جهد.

وأشار الغانم الى ان الفريق قادر على التعامل مع الأجواء الصعبة التي ستواجهه في اصفهان سواء من حيث برودة الطقس أو أرضية الملعب، مؤكدا ثقته في اللاعبين على تجاوز هذا الاختبار المهم.

