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فوز الأصفر والأخضر


تفوق القادسية على نظيره الجهراء بنتيجة 2 0 ، في حين تخطى العربي نظيره الشباب بهدف نظيف أول من امس ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.
وسجل هدفي الاصفر في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد الحمد، المهاجم يوسف ناصر في الدقيقتين 4 و59 ليرفع القادسية رصيده إلى 23 نقطة جعلته في المركز الثالث في حين تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين ليبقى في المركز الأخير.
وفي المباراة الثانية، تغلب الأخضر بصعوبة على مضيفه الشباب وبهدف سجله علي مقصيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء ليرتقي العربي الى المركز الرابع برصيد 22 نقطة في حين ظل الشباب في المركز قبل الأخير بـ 7 نقاط.وكانت المباراة شهدت مهرجان اعتزال لاعب الشباب مسعود فريدون.


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