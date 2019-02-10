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أشاد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس بتحقيق لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه منى القطان الميدالية الذهبية عن مسابقة كاتا في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب الخامسة لرجال والسيدات المقامة في إمارة الشارقة.وهنأ الجبري اللاعبة القطان بهذا الإنجاز الذي يعد إضافة حقيقية إلى سجل الكويت الحافل بالعديد من الإنجازات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.ولفت إلى أن القطان «مثلت المرأة الكويتية خير تمثيل» في البطولة التي اختتمت امس في الامارات.

من جانب آخر، هنأ الجبري الرامي منصور الرشيدي بفوزه بالميدالية الذهبية في الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية للرماية في مدينة سلا.وأشاد الوزير الجبري بهذا الإنجاز الكبير الذي يحسب للكويت وكذلك بالمستوى الراقي والأداء العالي للرامي الرشيدي الذي أكد سطوته على المنافسين.وثمن الجهود التي بذلها الرامي الرشيدي والتي أظهرته بهذا المستوى اللائق بسمعة رماة الكويت ممثلا لوطنه ولزملائه اللاعبين خير تمثيل في جائزة المغرب الدولية للرماية التي اختتمت الخميس الماضي.وكان الرشيدي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة سكيت رجال ب 56 نقطة بعد منافسة مع البريطاني فيركالوث جاك الذي فاز بالميدالية الفضية ب 54 نقطة في حين حصل الرامي المصري مهلبة عزمي على الميدالية البرونزية ب 45 نقطة.

من ناحيته،اعرب الرشيدي عن سعادته بتحقيق هذا الفوز موضحا انه جاء «نتيجة لدعم وجهود الاتحاد الكويتي للرماية ونادي الرماية وكل الجهات التي تدعم هذه الرياضة» .

من جانبه اعتبر رئيس وفد المنتخب عدنان الابراهيم فوز الرشيدي بالميدالية الذهبية «تأكيدا للريادة الكويتية في هذه اللعبة وان الابطال الكويتيين اعتادت عليهم منصات التتويج العربية والدولية».

بدوره هنأ الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية نائب الاتحاد العربي عبد العظيم الحافي في تصريح له الوفد الكويتي بهذا الفوز المستحق.واوضح ان الرماة الكويتيين اظهروا قوتهم وخبراتهم خلال المنافسات معتبرا مشاركة الكويت في فعاليات جائزة المغرب «قيمة مضافة نظرا للصيت الواسع الذي يتمتع به رماتها عربيا واقليميا ودوليا».

