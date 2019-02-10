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تحسم اليوم بطاقات التأهل في بطولة درع الاتحاد لكرة السلة باقامة الجولة الاخيرة حيث يلتقي في المجموعة الاولى النصر مع الساحل في 04:30، والتضامن مع اليرموك في 06:30، والقادسية مع العربي في 08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة فجحان المطيري. فيما يلعب في المجموعة الاولى الكويت مع الشباب في 04:30، والجهراء مع الصليبخات في 06:30، وكاظمة مع القرين في 08:30. ويتساوى الكويت وكاظمة والقرين برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية ويأتي بعدهم الجهراء 6نقاط، والشباب 5نقاط والصليبخات 4نقاط. وينفرد القادسية في صدارة الاولى ب 8نقاط ثم يأتي اليرموك 7نقاط والعربي والنصر 6نقاط، والساحل 5 نقاط، واخيرا التضامن 4 نقاط. ويحتاج الكويت الى الفوز اليوم على الشباب لضمان تأهله دون النظر الى بقية النتائج وهي مهمة سهلة للأبيض نظرا للفارق الفني الكبير مع خصمه الشباب الذي تلقى اربع هزائم مقابل فوز وحيد على الصليبخات، في المقابل تبدو المنافسة على اشدها بين كاظمة والقرين حيث سيتأهل الفائز الى الدور الثاني في حين سيودع المهزوم البطولة. وفي المجموعة الثانية يتنافس اليرموك والعربي على البطاقة الثانية بعد ان ضمن القادسية تأهله. وتبدو البطاقة اقرب الى اليرموك الذي يحتاج الى الفوز على التضامن لخطف التأهل فيما تبدو مهمة العربي صعبة جدا حيث يحتاج الاخضر الى الفوز على القادسية مقابل خسارة اليرموك.

