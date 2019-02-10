محلية

عند كتابة هذه المقالة لم أتأكد من صحة خبر مفاده أن مجلس إدارة النادي العربي الجديد قد اتخذ قراراً بإلزام أعضائه الأحد عشر الف وخمسمائة عضو (11,500) للحضور شخصيا لتجديد اشتركاتهم السنوية؟ وهو قرار لم يتم اتخاذه الا بالنادي العربي (إلى الآن) في مدة لم يتجاوز فيها عمر هذا المجلس شهراً منذ نجاحهم بالانتخابات في 12 يناير الماضي؟.

فحسب علمي بأنها سابقة أولى لم تحدث في المجالس السابقة للنادي والتي ترأسها الاخ جمال الكاظمي وأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا معه (لمدة 18 سنة) لم يتخذ مثل هذا القرار وكان التسجيل مفتوحاً للجميع لان النادي العربي للجميع... فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟ هذا القرار كان متوقعا من قبل الانتخابات وهو بأن من سينجح من القائمتين قد يتخذ هذا القرار لاسباب انتخابية مستقبلية...! نعم مأساة تعيشها الرياضة الكويتية في جمعياتها العمومية في لاندية الرياضية! فلم يستطع من قام بصياغة النموذج الاسترشادي للنظام الاساسي (اللجنه السداسية) من حجب بعض الاختصاصات المصيرية التي من شأنها أن تدمر الرياضة الكويتية المسكينة... وللتعليق علي هذا القرار أحب أن أوضح الآتي :

هذا القرار جديد علينا بالنادي فالكل له الحق في تسجيل من يدعمه في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة... فكل المرشحين الذين نجحوا أو أخفقوا بالانتخابات الاخيرة قبل شهر نجحوا بطريقة الدفع الشامل او بالكشوفات المتفرقة ... فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟

بالتأكيد يعي من كان يخطط للنجاح في هذه الانتخابات حجم الشخصيات العرباوية الكبيرة التي يحتويها كشف أسماء الجمعية العمومية... فهل سيتم شطبهم؟ فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟

وهل ستكون المعاملة بالمثل لمن ساند من أعضاء الجمعية العمومية الناجحين في هذا المجلس الحالي بالفوز بالانتخابات (كيف ستثبتها لبقية أعضاء الجمعية العمومية) أعتقد بأنه ستكون هناك طعون قانونية كثيرة على هذا الموضوع.. فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟

أعتقد بأن هذا الأسلوب سيخسر النادي مئات الآلاف من الدنانير التي يحتاجها النادي في هذا الوقت وهو مديون بأكثر من مليون وثلاثمائة الف دينار حسب تصريح الاخ أمين سر النادي فؤاد المزيدي... فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟

المؤسف هو عندما تستفسر من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن سبب اتخاذ هذا القرار بهذه السرعة يجابون بطريقة مبهمة ويتهربون من الإجابة وموقفهم من هذا القرار وكأنهم مجبرون على اتخاذ هذا القرار... فلماذا الآن تم اتخاذ هذا القرار؟

طبعا الكل يعلم بأن مرض الرياضة الكويتية سببه الرئيس هي الجمعيات العمومية لهذه الأندية وأخيراً حصلت الجمعية العمومية على صلاحيات نافذه ستسبب ألماً كبيرا للرياضة الكويتية.... والمسؤولون في الحكومة واعضاء مجلس الأمة يشاهدون ما يحدث من غير أي تحرك لإيقاف مهازل النظم الأساسية الاخيرة التي تم اعتمادها بصيغة أن « الأندية هي التي تدير الرياضة وليس الحكومة...!» فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟

أتمنى أن يعي الاخوة في مجلس النادي العربي الجديد (سنة أولى في إدارة النادي الرياضي) ان يعيدوا النظر بهذا القرار غير المقبول في هذا الوقت فهم لن يستطيعوا ان يسيطروا على النادي بهذه الطريقة التي تفوح منها رائحة؟ لا نحبذها في من وثقت بهم الجمعية العمومية أخيراً لإدارة الأخضر... فالاستمرار في إدارة النادي تكون بالإنجازات الرياضية وليس الادارية... فلماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟.... والله من وراء القصد .

