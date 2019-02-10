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9 سيارات في اليوم الثاني لـ «الهجن الدولية»


يشهد مضمار الشهيد فهد الاحمد بالنادي الكويتي للهجن تسعة سباقات لاصناف اللقايا ابكار واللقايا قعدان قيد فيها اكثر من 300 ذلول في اليوم الثاني من منافسات البطولة الدولية لسباقات الهجن التي تقام تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
وتتنافس الهجن المشاركة في سباقات اليوم على مسافة 5 كم من اجل الفوز  بالجوائز القيمة وهي تسع سيارات (نيسان وتويوتا وشيفروليه) بخلاف الجوائز المالية المقدمة من راعي البطولة صاحب السمو . واشاد مدير البطولة ربيح فراج العجمي بالدور الكبير الذي قامت به الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة د. صقر الملا واسرة الهيئة من اجل اعداد المقر والقرية التراثية وابراز الوجه الحضاري للكويت في تنظيم رياضة التراث . واضاف العجمي بان الاشقاء بدول مجلس التعاون والدول العربية ينتظرون البطولة بفارغ الصبر للتشرف بالمشاركة فيها وحصاد احدى الجوائز الكبرى في العرس الخليجي والعربي الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية.   وشكر العجمي ضيوف الكويت من الدول الصديقة الذين يحرصون على مشاركة الكويت في أفراحها وتمنى التوفيق والنجاح للجميع.  من جهة اخرى، اكد رئيس اللجنة الاعلامية بالبطولة فهد عويضة بان اللجنة المنظمة وفرت استوديو ومركزاً اعلامياً  لنقل البطولة لدول مجلس التعاون والحصول على كافة اخبار البطولة والمعلومات المطلوبة. 


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