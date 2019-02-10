دوليه

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه تشلسي في مباراة قمة اليوم في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الآنكليزي الممتاز، حيث يرغب فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الثأر من خسارته 0 - 2 أمام الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر الماضي، والتي تسببت في فقدان سيتي لصدارة البطولة آنذاك.

وبعدما عاد مجددا لقمة الدوري الآنكليزي ، سيتعين على سيتي العمل بجد من أجل الحفاظ على الصدارة.

وتغلب مانشستر سيتي 2 -0 على مضيفه إيفرتون الأربعاء الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة السابعة والعشرين للبطولة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على ليفربول، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني.

وصرح غوارديولا عقب الفوز على إيفرتون «يتعين علينا خوض مواجهة أخرى صعبة في غضون أيام أمام تشلسي».وأضاف مدرب سيتي: «لا أعلم كيف سيكون وضعنا في تلك المباراة لكننا سنحاول تجهيز أنفسنا لها».وتابع: «كان من الممكن أن نتأخر بفارق سبع نقاط عن الصدارة منذ عدة أيام، ولكننا الآن نتواجد على القمة».

ورغم ابتعاد تشلسي، صاحب المركز الرابع، عن الصدارة بفارق 12 نقطة، لكنه يخوض صراعا من نوع آخر.ويشغل تشلسي حاليا آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقا بفارق نقطتين على مان يونايتد وثلاث نقاط على أرسنال، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وقال أنطونيو روديغير مدافع تشلسي:»مازلنا نملك مصيرنا حتى الآن، ولذلك ينبغي علينا المضي قدما».واضاف:»سنكشف عن وجهنا الحقيقي في هذا الشهر ويجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لذلك لأن هناك الكثير من الأمور على المحك». ومع تركيز معظم العيون على الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي، صعد توتنهام هوتسبير بهدوء إلى حلبة المنافسة على اللقب.وجاء فوز الفريق اللندني بمبارياته الثلاث الأخيرة، ليجعله في المركز الثالث في ترتيب البطولة، بفارق خمس نقاط فقط خلف الصدارة، ويتطلع لاعبوه لمواصلة الضغط حينما يستضيفون ليستر سيتي اليوم.وقال الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام: «أهم شيء في تلك الفترة من الموسم هو الحصول على النقاط الثلاث».وتابع لوريس: «إننا في حالة جيدة، ولكننا بحاجة لمواصلة السير على هذا النهج قدر الإمكان حتى النهاية».

