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برشلونة يفتقد ميلو شهراً


يفتقد برشلونة الإسباني جهود لاعب خط وسطه البرازيلي آرثر ميلو لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بسبب إصابة في أوتار الساق.وتعرض ميلو( 22 عاما) ، صانع ألعاب جريميو البرازيلي السابق ، للإصابة في الساق اليسرى خلال مشاركته مساء الأربعاء الماضي في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.ويحتمل غياب ميلو عن مباراة الإياب المقررة بين برشلونة والريال على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد في 27 فبراير.
وسيغيب ميلو بالتأكيد عن صفوف الفريق في مبارياته بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بيلباو وبلد الوليد وأشبيلية، وكذلك مباراته أمام ليون الفرنسي
في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ، لم يكن سعيدا إزاء سفر ميلو إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين الماضي لحضور احتفال نيمار بعيد ميلاده ، لكنه الآن سيفتقد اللاعب الذي يشكل عنصرا بارزا في خط الوسط لنحو شهر.


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